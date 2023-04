Bezirksausschuss erörtert, wo im Viertel mehr Platz für Fahrräder geschaffen wird – nimmt aber auch die Biker in die Pflicht

Fürs Klima: Mehr Radl-Stellplätze

Mehr Abstellmöglichkeiten für Radl fordert der Bezirksausschuss Sendling-Westpark: Unter anderem in der Johann-Clanze-Straße.

Mehr Radstellplätze im Viertel soll es geben, dabei aber auch ein Auge auf die Bedürfnisse der Fußgänger geworfen werden. Wie der BA das schaffen will:

Sendling-Westpark ‒ Ob am beliebten Nachbarschafts-Kiosk an der Krüner Straße oder vor der Ladenzeile mit Metzgerei, Bäcker und Gemüseladen gleich zu Beginn der Johann-Clanze-Straße: Große Abstell-Anlagen für Fahrräder sind vom Partnachplatz bis zum Luise-Kiesselbach-Platz Mangelware. Weil aber der Bezirk am Münchner Pilotprojekt „Quartierskonzept Klimaschutz“ teilnehme, soll sich das nun ändern.

Auch vorm Krüner Kiosk sollen neue Radabstellplätze kommen.

An zentralen Orten in Sendling-Westpark müsse man wohl einige Auto-Abstellplätze zu Radparkern umwandeln, sagte BA-Vorsitzender Günter Keller (SPD) bei der jüngsten BA-Sitzung. Das gehe nicht von heute auf morgen: „Bereits vor fünf Jahren haben wir mit dem Baureferat überlegt, wie man den Kreuzungsübergang am neu gestalteten Luise-Kiesselbach-Platz hin zur Johann-Clanze-Straße für alle Verkehrsbeteiligten übersichtlicher gestalten kann“, berichtete Keller. Viele konkrete Entscheidungen gebe es aber bis heute nicht.



Mehr Radstellplätze im Viertel: Suche nach idealen Orten

„Seit den ersten Anfragen der Bürgerschaft wurde das Mobilitätsreferat (MOR) gegründet. Das muss sich als eigenständiges Referat mit dem Baureferat abstimmen. Sogar Bürgermeisterin Verena Dietl wurde eingeschaltet, bis konkrete Vorschläge auch vom MOR beschieden wurden“, resümierte Keller.



Dass nun bei der weiteren Umgestaltung des Platzes aus Schräg-, Längsparker für Autos werden, steht fest. Doch noch immer sind die Radl-Parkplätze an Orten vorgesehen, die der BA nicht als ideal betrachtet. Wird nach weiteren Besichtigungen die Baumaßnahme für geschätzt eine Million Euro noch heuer genehmigt, kann das Areal im kommenden Jahr umgebaut und so aufgewertet werden. „Das trägt zur Verkehrsberuhigung bei und alle Verkehrsteilnehmer wie Anwohner profitieren davon“, sagte Keller.

Mehr Radstellplätze im Viertel: Rücksicht auf Fußgänger nicht aus Augen verlieren

Einen weiteren Brennpunkt in dieser Hinsicht gebe es in der Nähe des Krüner Kiosk: Hier wird es oft eng. Darüber, dass auch dort einige Auto-Parkplätze zugunsten der Zweiräder weichen sollen, herrschte im BA Einigkeit. Aber – und auch darin war sich die Mehrheit der BA-Mitglieder einig – auch Radler können ihre Räder ordentlicher abstellen.

Wenn Fußgänger ausweichen müssen, weil die Zweiräder, Lastenräder oder Radanhänger kreuz und quer Gehsteig und Straße blockieren, käme es nicht auf die Anzahl der Absteller, sondern auf den guten Willen der Radler an. Schließlich „muss man den Radfahrern keine Radlständer nachtragen“, so die Meinung des BA.



Insbesondere aber, weil der Kiosk seit Herbst auch eine überdachte Fläche habe, ziehe das mehr Besucher an und man müsse nun handeln. Der konkrete Wunsch des BA nach kurzer Diskussion: Auch hier sollen – maximal zwei – Auto-Stellplätze in Radstellplätze umgewandelt werden.

