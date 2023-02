Sendlinger Lokalpolitiker fordern, das Quartier im Umkreis des Gasteig HP8 in die Erhaltungssatzung aufzunehmen

Von: Daria Gontscharowa

Teilen

Die BA-Mitglieder verlangen, die Bereiche zwischen der Thalkirchner Straße, der Schäftlarnstraße sowie der Dietramszeller Straße in die Erhaltungssatzung aufzunehmen. © Patricia Stücher

Der BA möchte eine räumlich vergrößerte Erhaltungssatzung für Sendling durchsetzen. Die Stadt bremst den Antrag erstmal...

Sendling ‒ Den Milieuschutz zu gewährleisten und die Umwandlung von Mietraum in Eigentumswohnungen zu erschweren – dies haben sich die Mitglieder des Sendlinger BA zum Ziel gesetzt.

In der jüngsten Sitzung folgte das Gremium einstimmig dem Antrag der Grünen und der SPD auf die Aufnahme der Bereiche südlich der Brudermühlstraße, zwischen der Thalkirchner Straße, der Schäftlarnstraße sowie der Dietramszeller Straße in die Erhaltungssatzung Sendling. „Als Sendlinger Mieterbeirat weiß ich, wie wichtig Erhaltungssatzungen sind, um die Münchner in den Vierteln zu schützen.

Denn Verkäufe von Wohnungen an Investoren und Luxussanierungen führen zur Vertreibung von Mietern“, sagte Philip Fickel (SPD), Vorsitzender des Unterausschusses Bauen-Planen-Wohnen. Seitdem der Gasteig als „Gasteig HP8“ in Sendling ein vorübergehendes Zuhause gefunden hätte, bestünden große Befürchtungen: Das Viertel sei für Investoren von zunehmender Bedeutung und der Gentrifizierung würden „Tür und Tor geöffnet“, betonte Fickel.

Größere Erhaltungssatzung für Sendling: Untersuchung auf richtige Voraussetzungen

Manche sagen, diese Prognose sei bereits Realität geworden. Beispielhaft dafür sei das sogenannte Sigi-Sommer-Haus an der Schäftlarnstraße 92. Das Gebäude, das 1910 errichtet wurde, ist 2022 von der Wohnungsbaugesellschaft VK Wohnbau erworben worden. Der neue Eigentümer hat die Mietpreise sanierungsbedingt erhöht. Die Bewohner befürchten, dass es sich um eine Luxussanierung handeln werde.

In Erhaltungssatzungsgebieten hat die Stadt ein besonderes Mitspracherecht. Beispielsweise müssen bauliche Änderungen, die Nutzungsänderung von Wohnraum sowie Luxusmodernisierungen von ihr genehmigt werden.



Darüber hinaus hat die Stadt München ein Vorkaufsrecht auf bebaute sowie unbebaute Grundstücken in Erhaltungssatzungsgebieten. Die Erhaltungssatzungen sind unbefristet gültig. Die Eignung der Gebiete wird jedoch alle fünf Jahre überprüft und dokumentiert.



Allerdings hat die Stadt auf Hallo-Anfrage mitgeteilt: „Zunächst muss aber untersucht werden, ob die Voraussetzungen für diesen Bereich überhaupt vorliegen, die eine Aufnahme in ein Erhaltungssatzungsgebiet rechtfertigen. Danach ist ein Stadtratsbeschluss notwendig.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.