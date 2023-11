Die Lipowskystraße in Sendling wird ab 2024 fahrradfreundlicher – vier Autoparkplätze weichen

Von: Daria Gontscharowa

Bereits im Januar hatte der Sendlinger BA neue Abstellanlagen an der Lipowskystraße gefordert – nun hat die Stadt dafür grünes Licht gegeben. © Archivbild: privat

Der Sendlinger BA hat seinen Vorstoß für mehr Radlstellplätze in der Lipowskystraße durchgebracht: ab Anfang 2024 soll es 40 neue Stellplätze geben...

Sendling ‒ 40 neue Abstellplätze finden Fahrradfahrer ab Anfang 2024 an der Lipowskystraße und im Kreuzungsbereich Pfeufer-/Spitzwegstraße. Dafür hat sich der Sendlinger BA bereits im Januar mehrheitlich eingesetzt. Um Sendlinger Autofahrern Anreize zu schaffen, öfter aufs Fahrrad umzusatteln, müsse man die Radinfrastruktur im Viertel verbessern, meinte der Initiator des Antrages Lukas Raffl (Grüne) damals.

Neben dem Bau der sicheren Radwege müsse die Abstellsituation für Fahrräder verbessert werden, sagte das BA-Mitglied. Das Gremium beantragte darum im Winter 2023 die Errichtung neuer Abstellanlagen an der Lipowskystraße 15, 19, 21 und 22 sowie an der Spitzwegstraße 8.

Positive Rückmeldung vom Baureferat

Nun können die Lokalpolitiker sich einen Erfolg auf die Fahnen schreiben. Das Baureferat hat vor Kurzem mitgeteilt, dass die Prüfung der vom BA angegebenen Orte hinsichtlich des Bedarfs an zusätzlichen Fahrradstellplätzen und der technischen Realisierbarkeit abgeschlossen sei. Das Fazit: Insgesamt 40 neue Ständer für Radler entstehen ab Anfang 2024.



„Die Nachricht freut mich auch deshalb besonders, weil die Bürger dem BA in diesem Monat wieder geschrieben und genau in diesem Bereich von Sendling mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gefordert haben“, sagt Initiator Raffl. Dass dafür vier Autoparkplätze weichen müssen, sieht er gelassen. Wenn diese zugunsten der Fahrradständer wegfallen würden, müsse man das in Kauf nehmen.

