Atelier auf Parkplatz: Erfolgschancen trotz BA-Unterstützung nur gering

Von: Daria Gontscharowa

Zwei Künstlerinnen aus Sendling schlagen vor, auf der Fläche vor dem Kontorhaus Brunthaler ein Atelier zu errichten. © Daria Gontscharowa

Sendlinger Künstler beklagen die geringe Anzahl an Räumlichkeiten im Viertel und wollen Atelier-Container auf einem Parkplatz. Warum die Erfolgschancen für den Vorstoß nur gering sind:

Sendling ‒ Mehrere Sendlinger Kunstschaffende kommen derzeit in die Bredouille – im Viertel mangelt es an Ateliers. „Wenn man Glück hat und doch ein Angebot bekommt, wird meistens ein astronomischer Preis dafür verlangt“, sagt die Künstlerin Zeug gegenüber Hallo, die nur unter ihren Künstlernamen in Erscheinung treten will. (Anmerkung: Der echte Name ist der Redaktion bekannt). In der jüngsten Sitzung des Sendlinger BA hat sie die Errichtung eines Kunst-Containers auf dem Parkplatz des Gotzinger Platzes beantragt.

Die Fläche vor dem Kontorhaus Brunthaler ist gegenwärtig der offizielle Parkplatz der Mitarbeiter der Großmarkthalle. „Nach meiner Beobachtung ist die Hälfte der Fläche fast immer frei. Auf der Wand des Kontorhaus sind sogar Container gemalt, deswegen würde es auch ästhetisch passen“, argumentierte die Malerin in der BA-Sitzung. Da sie kein Atelier hat, arbeitet Zeug zu Hause in der Wohnung.

Atelier auf Parkplatz: Künstler beklagen geringe Anzahl an Räumlichkeiten

„Daheim ist man sehr beschränkt. Ich kann keine hochformatigen Werke herstellen. Mit manchen Materialen, beispielsweise Ölfarben, kann ich auch nicht arbeiten – der Geruch ist unerträglich. Ich habe auch keinen Platz, um meine Sachen zu lagern“, beschwert sich Zeug.



Die Künstlerin Myriam Tümmers, die auch beim Antrag mitgewirkt hat, ist mit gleichen Schwierigkeiten konfrontiert: „Obwohl Sendling so ein Künstler-Hotspot ist, gibt es viel zu wenig bezahlbare Räumlichkeiten.“ Ihr wurde vor Kurzem ein Angebot unterbreitet: ein 18 Quadratmeter großes Atelier zum monatlichen Mietpreis von 400 Euro. „Das ist ein absolut überhöhter Preis für einen solch kleinen Raum ohne Lagermöglichkeiten“, ärgert sich Tümmers. Das Schlafzimmer in der Wohnung dient der studierten Kostümbildnerin und Malerin als Werkstatt. Weil sie zu wenig Platz habe, könne die Künstlerin manche anspruchsvolle Aufträge nicht annehmen.

Atelier auf Parkplatz: Erfolgschancen trotz BA-Unterstützung nur gering

Gerlinde Schermer-Rauwolf, Vorsitzende des Vereins „Sendlinger Kultur Schmiede“, sagt gegenüber Hallo, dass viele Künstler im Viertel große Probleme mit den passenden Räumlichkeiten hätten. Aus diesem Grund müssten einige sogar umziehen. Auch Gertrud Fassnacht vom Verein „Kunst in Sendling“ bestätigt das und begrüßt die Initiative, einen Kunst-Container am Gotzinger Platz zu errichten.



Obgleich die BA-Mitglieder den Antrag angenommen haben, scheinen die Erfolgschancen des Vorschlags sehr gering zu sein. Auf Hallo-Nachfrage teilte das Kommunalreferat mit: „Der von den Markthallen München betriebene Parkplatz ist an Anwohner sowie Händler vermietet. Freie Flächen sind nicht vorhanden. Eine parallele Nutzung wird als Doppelbelegung bezeichnet und ist rechtlich unzulässig.“

