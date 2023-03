Sendlinger Fotograf zeigt in Durchgang Bilder – nun aber vielleicht zum letzten Mal

Von: Daria Gontscharowa

Teilen

Im Durchgang an der Implerstraße 67a. hat der Fotograf Christophe Schneider eine kleine Galerie-Passage 2020 eröffnet. Er wollte allen die Möglichkeit schaffen, während der Pandemie ohne Ansteckungsgefahr am Kunstleben teilzunehmen. © Daria Gotscharowa

In einem einfachen Durchgang präsentiert Fotograf Christophe Schneider seine Bilder. Doch seine Ausstellung könnte ziemlich bald schließen...

Sendling ‒ 2020, als die ganze Kulturbranche am Abgrund stand und viele Künstler deprimiert in einen Tunnel ohne Licht am Horizont starrten, hat der Fotograf Christophe Schneider seine kleine Passagen-Galerie eröffnet. Im Durchgang zwischen zwei Hinterhöfen an der Implerstraße 67a wollte er für Künstler und Anwohner eine Möglichkeit schaffen, während der Pandemie ohne Ansteckungsgefahr am Kulturleben teilzunehmen. Und das für jeden und zu jeder Zeit: der Hof ist von der Straße aus begehbar.

Passenderweise hatte der BA Sendling fast zeitgleich beschlossen, Künstler aus dem Viertel mit der Aktion „Sendlinger Sommer“ zu unterstützen: Die Kulturschaffenden sollten ihre Kunstwerke in den Sommermonaten im Stadtteil präsentieren und erhielten dafür ein Honorar von bis zu 250 Euro pro Person.



„So stand ich im einzigen noch nicht sanierten Durchgang unseres Wohnblocks und dachte: Das ist ein perfekter Orte für Kunst im Freien“, erinnert sich Schneider im Gespräch mit Hallo. Wegen der starken Unebenheiten an den Wänden hat der Fotograf zuerst die Flächen verspachtelt. Und zwar mit dem gleichen Mittel, das bei der Renovierung der anderen Flächen verwendet wurde.

Schneiders Kunstgalerie zeigt Bilder wie dieses © Daria Gontscharowa

Galerie im Durchgang vor dem Aus: Kritik an Künstler

„Ich habe mich von der Baufirma beraten lassen, die die anderen Durchgänge im Haus renoviert hatte. Mir war es sehr wichtig, sorgfältig mit den Flächen umzugehen“, betont der Fotograf. Die Vernissage sei dann auch von Anwohnern des Viertels sehr gut besucht gewesen.



Schon kurz darauf hat Schneider allerdings harte Kritik bekommen: „Wohnungseigentümer, die selbst nicht im Haus wohnen, sondern ihre Immobilie vermieten, haben mir Sachbeschädigung vorgeworfen und verlangt, die Bilder sofort abzuhängen.“



Da die Eigentümerversammlung im Sommer 2020 auf unbestimmte Zeit wegen der Pandemie verschoben worden war, sei es tatsächlich nicht möglich gewesen, „alle Eigentümer vorher um Erlaubnis zu fragen“. Seitens der Hausverwaltung hatte der Künstler aber grünes Licht für die Gestaltung der Galerie bekommen.



Die Galerie befindet sich in einem Durchgang und ist somit frei zugänglich. © Schneider

Im Herbst 2020 hat die Versammlung endlich stattgefunden, bei der Schneider den Vorwurf der „Sachbeschädigung“ zurückgewiesen hat: Das Bauunternehmen, das die anderen Durchgänge im Wohnblock renoviert hatte, habe mittels Gutachten bestätigt, dass der Zustand der Wände der Galerie durch das Verspachteln sogar gebessert wurde. Die Mehrheit der Hauseigentümer hat das weitere Bestehen der Galerie deshalb befürwortet, „solange es keine anderweitige dringlichere bauliche Änderung gibt“, teilt einer der Investoren auf Hallo-Nachfrage mit.



Galerie im Durchgang vor dem Aus: Künstler will nicht aufgeben

Genau diese „baulichen Änderungen“ scheinen nun anzustehen: Auf der jüngsten Eigentümerversammlung wurde entschieden, den Durchgang zeitnah zu renovieren. Somit könnte die im Mai geplante vierte Ausstellung von Schneider auch die letzte sein. Doch damit will sich der Fotograf noch nicht abfinden: Bei der nächsten Eigentümerversammlung im Sommer will er ein Konzept für die weitere Existenz der Galerie präsentieren. „Ich möchte die Eigentümer um Erlaubnis bitten, nach dem Abschluss der Bauarbeiten Bilderrahmen aus Holz an die Wand zu befestigen. So können die Bilder ganz leicht ausgetauscht werden.“



Hallo hat sich bei Anwohnern umgehört. Joachim Weiland bestätigt: „Ich freu mich, dass in dem ansonsten wenig ansehnlichen Durchgang zu unserem Hinterhaus diese großformatigen Bilder hängen und wünschte mir, dass diese Galerie noch nach der Renovierung des Durchgangs nicht nur als solche erhalten bleibt, sondern vielleicht sogar durch Schaukästen aufgewertet wird.“ Auch der 21-jährige Ilias, Student der Hochschule für Fernsehen und Film, der in einem benachbarten Haus wohnt, spricht von einer „Bereicherung“ für das Haus. „Es ist wunderbar, dass man diese schönen Bilder jeden Tag beim Durchgehen anschauen kann.“



Unterstützung erfährt das Projekt auch von Dagmar Irlinger. Sie ist Mitglied des Sendlinger BA (Grüne) und hatte den „Sendlinger Sommer“ 2020 mitinitiiert: „Diese Galerie ist eine Aufwertung fürs Viertel.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.