(K)ein Platz für Kunst in Sendling? ‒ Künstlerin will Interim in leerstehendem Gebäude

Von: Theresa Reich

Das Haus an der Berlepschstraße 8 steht seit längerem leer: Eine Künstlerin will es jetzt als Interims-Atelier nutzen. © Theresa Reich

Gibt es in Sendling zu wenige Räume für Kreative? Eine Malerin will jetzt in einem leerstehenden Gebäude ein Interimsquartier für Kurse öffnen – die Chancen...

Sendling - Ein eigenes Atelier mit großen Fenstern und lichtdurchfluteten Räumen – davon träumt Künstlerin Anastasiia Kuleshova. Aber: „In Sendling gibt es generell zu wenig Platz für Kreative.“ Seit zwei Jahren sucht Kuleshova nach einer geeigneten Arbeitsstätte. Jetzt hat sie ein leerstehendes Gebäude an der Berlepschstraße 8 ins Auge gefasst. In der jüngsten Sitzung des örtlichen Bezirksausschusses regte sie an, das Haus für Kunst und Kultur zu öffnen und ein Interimsquartier für Kreative zu schaffen. Seit zwei Jahren beobachte sie den Leerstand.

Interimsquartier für Kreative: Künstlerin will Leerstand in Sendling umwandeln - So stehen die Chancen

Sie will das triste Gebäude wieder zum Leben erwecken: „Ich möchte darin gerne Kurse anbieten und alle zum Malen und Töpfern einladen.“ Bisher bietet die Künstlerin Kurse und Workshops in Öl- und Aquarellmalerei in Cafés oder Kreativ-Werkstätten an. Aber sie wünscht sich etwas Eigenes in der Nähe ihres Wohnviertels. Der Vorsitzende des BA-Unterausschusses Planen, Philip Fickel (SPD), wies in der jüngsten Sitzung des BA daraufhin, dass das Gebäude nicht der Stadt gehöre, sondern in Privatbesitz sei. Grundsätzlich kam die Idee beim Bürgergremium aber gut an.

Die Vorzeichen stehen jedoch schlecht: Dass ein Interimsquartier dort entstehen könnte, hält der ehemalige Mieter, Schauspieler Etienne Gillig, für unwahrscheinlich. „Im Oktober 2020 musste ich mein Atelier nach 15 Jahren aufgeben, weil der Eigentümer das Haus abreißen wollte“, sagt er gegenüber Hallo. Gerüchten zufolge gab es aber Verzögerungen bei der Genehmigung. „Jetzt steht der Abriss wohl dieses Jahr im August an.“

Der Eigentümer plant auf dem Grundstück einen Neu- sowie Umbau zu einem Wohnhaus mit Tiefgarage, wie Ingo Trömer, Sprecher der Lokalbaukommission auf Nachfrage erklärt. Schon 2017 erteilte die Stadt dafür einen positiven Vorbescheid. Dieser wurde auf Antrag des Besitzers im Jahr 2020 verlängert. Das Sozialreferat prüft jetzt, ob der Leerstand des Gebäudes gerechtfertigt ist oder es Schritte dagegen einleitet.

