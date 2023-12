Lokalpolitiker werfen der GWG Intransparenz bei der Vermietung der Wohnungen im Neubau an der Radlkoferstraße vor

Von: Daria Gontscharowa

Die sogenannte Sendlinger Wüste, die jahrelang eine unwirtliche Brache am Herzog-Ernst-Platz war, ist nun von der GWG bebaut. Der örtliche BA kritisiert fehlende Offenheit in Sachen Wohnungsvergabe. © Daria Gontscharowa

Einst herrschte große Freude, dass die GWG den Herzog-Ernst-Platz bebaut - nun gibt es scharfe Kritik am Bauherrn. Was kritisiert wird:

Sendling – Dass die sogenannte Sendlinger Wüste, eine unwirtliche Brache am Herzog-Ernst-Platz, von der GWG bebaut wird, darüber haben sich die Mitglieder des Sendlinger BA immer gefreut. Nach dem Einweihungsfest im Oktober hat sich die Stimmung allerdings geändert. In der jüngsten Sitzung des Gremiums formulierte die SPD einen kritischen Fragenkatalog für den Bauherrn. „Gerade was die Vermietungen der Wohnungen betrifft, herrscht absolute Intransparenz vor“, betont Markus Lutz (SPD), BA-Vorsitzender und Initiator der Erstellung des Fragenkataloges, der einstimmig angenommen wurde.

Keine Berücksichtigung für langjährige Mieter?

Die Lokalpolitiker wollen wissen, wer sich für die neuen Wohnungen bewerben kann. „Angeblich konnten Wohnungen nur städtischen Bediensteten zur Verfügung gestellt werden“, heißt es im Fragenkatalog. Der BA sei darüber informiert worden, dass es keine Wohnungen für Sendlinger GWG-Bestandsmieter gegeben habe und alle Einheiten „schon lange vorher vergeben wurden, bevor ein Bezug möglich war“.

Lutz berichtet, dass einige GWG-Mieter aus Sendling gerne in größere und neue Räumlichkeiten umziehen möchten, aber seitens der GWG nicht berücksichtig worden seien. „Die Transparenz in Sachen bezahlbare städtische Wohnungen ist eine große politische Frage“, betont der BA-Chef. Außerdem sei der Bezirksausschuss nicht rechtzeitig vor Eröffnung und Einweihung des Komplexes für einen Rundgang eingeladen worden. Auch zum Richtfest habe es keinerlei Informationen gegeben. „Schließlich wäre dieses Neubauprojekt ohne den Sendlinger BA nie verwirklicht worden“, unterstreicht Lutz.

56 Wohnungen für städtisches Personal

Auf Hallo-Nachfrage teilte die GWG-Pressestelle mit, dass im Kaufvertrag vereinbart worden sei, dass die Landeshauptstadt München für 56 freifinanzierte Wohnungen ein Belegungsrecht hat. Demzufolge würden diese Einheiten insbesondere städtischem Personal, vor allem Nachwuchskräften über die städtische Plattform Mitarbeiten Wohnen Online (MIWON) zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus befänden sich im Wohnkomplex 28 Wohnungen, die gemäß dem München Modell Miete (MMM), und 15, die nach den Förderrichtlinien des Konzeptionellen Mietwohnungsbaus (KMB) errichtet worden seien. Diese würden über die Plattform Immobilienscout24 vergeben. Der Wohnungstausch stehe allen Bestandsmietern freifinanzierter Wohnungen der GWG über die digitale Wohnungsbörse der Landeshauptstadt München offen. Beispielsweise könnten die Familien mit zu klein gewordenen Räumlichkeiten mit älteren Menschen, die zu groß gewordene Wohnungen hätten, tauschen. Aus rechtlichen Gründen sei der Tausch von geförderten Wohnungen allerdings nicht möglich.

„Bisher hat im neuen Baukomplex noch kein Wohnungstausch stattgefunden, da aufgrund des noch laufenden Neubezugs keine passenden Partner verfügbar waren“, sagt GWG-Sprecher Daniel Abi­tor gegenüber Hallo.

Sendlinger Neubau An der Ecke Radlkofer- und Pfeuferstraße hat die städtische Wohnungsgesellschaft GWG auf einer Fläche von circa 8000 Quadratmetern einen Gebäudekomplex mit unterschiedlichen Einrichtungen gebaut. 128 Wohnungen sind für Familien vorgesehen, davon 15 Einheiten im Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB) und 29 Wohnungen im München Modell Miete (MMM). 52 Appartements verwaltet der Sozialdienst katholischer Frauen. Weitere 28 Wohnungen betreuet die Münchenstift unter dem Projektnamen „Queer Quartier“.

