Der dänische Konzern will Standort in Sendling schließen: Beschäftigte sowie Münchner Politiker wehren sich dagegen

Von: Daria Gontscharowa

Die Mutterkonzern plant, das Sendlinger Unternehmen „Polytech Wind Power Technology“ zu schließen. Die Beschäftigten wollen die Entscheidung nicht akzeptieren und demonstrierten unter anderem am Marienplatz dagegen. © privat

Der Polytech-Energiekonzern will seinen Standort in Sendling schließen - trotz schwarzer Zahlen. Mitarbeiter und Stadträte kämpfen nun für den Erhalt.

Sendling ‒ Die Münchner Firma mit dem Standort an der Thalkirchner Straße 210 wurde vor 13 Jahren als Startup-Ausgründung der TU München ins Leben gerufen. Sie stellt innovative Produkte zur Optimierung von Windkraftanlagen her. Vor drei Jahren hat der dänische Windenergiekonzern Polytech Group den Betrieb gekauft und will ihn nun zum 30. Juni schließen.

„Damit würden nicht nur 45 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren – auch das Know-how des Unternehmens würde München verloren gehen. Es sollte unbedingt am Standort Sendling und Gründungsort München erhalten bleiben“, sagt Louisa Pehle (SPD), Mitglied des Sendlinger BA. Bei der Mai-Demonstration auf dem Marienplatz sei der Politikerin das Transparent der Firma Polytech aufgefallen. Daraufhin wurden zwei Vertreter des Betriebsrats in die jüngste BA-Sitzung eingeladen und haben dort einstimmige Unterstützung von den Lokalpolitikern erhalten.



Kampf um Polytech-Erhalt: Trotz schwarzer Zahlen schließen

„Das Vorhaben des Mutterkonzerns können wir nicht nachvollziehen. Der Standort schreibt schwarze Zahlen und besteht aus einem Team von hoch qualifizierten Experten, die seit 13 Jahren erfolgreich anspruchsvolle Hochtechnologie für die Energiewende erfinden und herstellen“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Christine Heimerl gegenüber Hallo.



Auch auf Nachfrage der Redaktion nannte der Konzern keinen konkreten Grund für die Schließung: „Die Polytech Group hat eine strategische Entscheidung getroffen, eine Stilllegung der Polytech Wind Power Technology GmbH vorzuschlagen“, berichtet Anna Vass,Team Lead, Brand & Communications.



Kampf um Polytech-Erhalt: Kulturdifferenz sei ein Grund

Falko Blumenthal von der IG Metall Bayern, die das Münchner Team von Polytech seit 2022 begleitet, vermutet, dass kulturelle Unterschiede die Ursache für die Schließung seien und wirft der Geschäftsführung der Polytech Group Verantwortungslosigkeit vor: „Der angebliche Grund für die Schließung – die Kulturen würden nicht zusammen passen – ist weder betriebswirtschaftlich valide noch verantwortungsvoll“.

Eine Firma stillzulegen, selbst wenn sie profitabel sei, ist formal immer möglich, sagt Blumenthal. Aber: „Bis über den Sommer hinaus ist das dänische Unternehmen auf die IT-Leistungen und den Sensorbau aus Sendling angewiesen. Das heißt, die Mitarbeiter haben einen Hebel für Verhandlungen. Falls Sachargumente nicht durchdringen, können sie auch streiken.“ Auch Heimerl bestätigt Hallo gegenüber, dass ein Streik eine denkbare Option sei.

Aber erst, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft worden seien. Aktuell erarbeitet der Betriebsrat mit den Beschäftigten ein Konzept zum Erhalten des Standortes, das der Geschäftsführung präsentiert werden soll.



Kampf um Polytech-Erhalt: Stadträte setzen sich ein

Auch die Münchner Stadträte wollen Polytech-Sendling unter die Arme greifen. In einem überparteilichen Antrag von der SPD-, Grünen- und Volt-Fraktion fordern die Politiker den Oberbürgermeister und das Referat für Arbeit und Wirtschaft auf, sich für den Erhalt des Standortes einzusetzen. „In München setzen wir stark auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir stellen uns daher auf die Seite der Beschäftigten: Polytech muss bleiben“, betont der SPD-Stadtrat Christian Vorländer.



Auf Hallo-Nachfrage, inwieweit das Referat für Arbeit und Wirtschaft die Situation beeinflussen könne, ging bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme ein.

