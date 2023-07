Zank um das Gebäude an der Ecke Bruderhof-/Schäftlarnstraße hält an

Von: Daria Gontscharowa

Mit einem zehn Meter langen Banner an der Außenfassade des Gebäudes an der Schäftlarnstraße 92 hat die Mietergemeinschaft ihren Protest sichtbar gemacht. © Patricia Stücher

Der Streit ums Sigi-Sommer-Haus geht weiter, jedoch mit einem Teilerfolg für den Sendlinger BA: Das umkämpfte Haus wurde in die Denkmalliste eingetragen...

Sendling ‒ Der im Dezember angefangene Streit ums Haus, in dem der Münchener Journalist und Schriftsteller Sigi Sommer wohnte, geht weiter – nun mit einer neuen Erkenntnis. Vor Kurzem hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege das Bauwerk in die Denkmalliste eingetragen. „Obwohl die Tatsache keinen direkten Schutz für die Mieter bedeutet, zwingt sie den Eigentümer, sich an die bestimmten Vorgaben in Hinsicht auf die Sanierung zu halten“, sagt Philip Fickel (SPD), Vorsitzender im Unterausschusses Bauen, Planen, Wohnen des Sendlinger BA.

Als die Wohnungsbaugesellschaft VK Wohnbau das Sigi-Sommer-Haus 2022 erworben hatte, fanden einige Bewohner die Ankündigung einer sanierungsbedingten Mieterhöhungen im Briefkasten. Fickel riet den Betroffenen, eine Mietergemeinschaft zu gründen, um sich gegen das Vorhaben des neuen Hausbesitzers zu stemmen. Auf BA-Initiative hin wurde damals außerdem ein Dringlichkeitsantrag bei der Unteren Denkmalschutzbehörde eingereicht, mit der Anforderung zu überprüfen, ob das Gebäude Denkmaleigenschaften besitzt.

Streit ums Sigi-Sommer-Haus: Mietpreise gebremst, Sanierung läuft weiter

„Die zulässigen Mieterhöhungen wurden überprüft und, bei massiven Fehlern durch die VK Wohnbau, auf die gesetzlich erlaubte Erhöhung reduziert“, sagt Jan Erdmann, Mitglied der Mietergemeinschaft. Die Frage, ob die Wohnungsbaugesellschaft ihre Sanierungsarbeiten an den neuen Status des Hauses als Baudenkmal angepasst habe, könne aus der Mietergemeinschaft niemand beantworten, denn „wir wurden zu keiner Zeit von VK über Maßnahmen in Kenntnis gesetzt“, betont Erdmann.

Fakt ist, dass die Dachbodendämmung bereits herausgerissen ist, obwohl die Mieter nach wie vor dafür zahlten. Außerdem seien noch angemietete Etagenbäder aufgebrochen und entkernt worden seien. Die Vorwurfe weist der Eigentümer vehement zurück: „Mit den meisten Mietern konnten bereits gute Lösungen für die Zeit der Sanierung gefunden werden. Bedauerlich ist, dass durch lediglich eine Handvoll Bewohner in der Öffentlichkeit teilweise der Eindruck hervorgerufen wird, dass hier auf Kosten bestehender Mietverhältnisse Gewinnmaximierung betrieben wird“, sagt Wenke Wegener, Sprecherin der Wohnungsbaugesellschaft gegenüber Hallo.

Auch der nun bestehende Denkmalschutz kann die Freude am Projekt kaum trüben: „Wir sind auf die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude, auch im bewohnten Bestand, spezialisiert und zuversichtlich“, sagt Wegener gelassen.

