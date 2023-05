„Fluchtpunkt“ startet neues Projekt, um junge Traumatisierte in die Normalität zu begleiten – aber Immobilie fehlt

Ein Haus, um Kinderseelen zu heilen

Um kleinen Kindern zu helfen, die in den ersten Lebensjahren massive körperliche und sexuelle Gewalt in der Familie erleben mussten, will Marion Frick vom Verein „Fluchtpunkt" ein neues Projekt auf die Beine stellen.

Der Verein „Fluchtpunkt“ will traumatisierten Kindern helfen und ihnen einen Halt und Sicherheit bieten. Dem Verein fehlt aber eine Bleibe...

Sendling ‒ Dass die Eltern Zigaretten auf seiner Haut ausdrücken und ihn dann zur Strafe im Zimmer einsperren, gehörte für den kleinen Jonas (Name geändert) zur Normalität. In der Pflegefamilie, an die er vom Jugendamt vermittelt wurde, wollte der Junge mit keinem reden und hat die Wände mit seinem Kot beschmiert.

Für solche Kinder, die in der frühen Lebensjahren massive körperliche und sexuelle Gewalt in der Familie erleben mussten, will der Sendlinger Verein für Jugendpflege und Jugendhilfe „Fluchtpunkt“ das Projekt „Traumahaus“ starten. „Es ist für die jungen Traumatisierten immens schwierig, in einer Pflegefamilie zu leben. Auch die Pflegeeltern können das Verhalten des Kindes häufig nicht aushalten“, sagt Marion Frick, Leiterin des Bereichs Minderjährige im Verein.



Hilfe für traumatisierte Kinder: Wenige spezialisierte Einrichtungen

Um schwer belastende Erfahrungen bewältigen zu können, benötigten diese Kinder dauerhafte Begleitung und Unterstützung von Traumapädagogen und -Psychologen. Diese empfinden das Verhalten der Traumatisierten nicht als persönliche Provokation und fühlten sich nicht hilflos. „Wir kennen auch Fälle, bei denen die Kinder die Genitalien des Pflegevaters anfassen wollten“, berichtet die Vereinsvertreterin. Diese Kinder seien von ihren leiblichen Eltern oft sexuell missbraucht worden und ein solches Verhalten sei in der eigentlichen Familie gelobt worden, erläutert Frick.



Um diesen Kindern neue Werte und Verhaltensmuster beizubringen, müsse sich ein Team aus Fachkräften mindestens ein paar Jahre um sie kümmern. Aber: „In München gibt es leider zu wenige, spezialisierte Einrichtungen für kleine Kinder, in denen sie von den Pädagogen begleitet leben können“, sagt die Leiterin des Bereichs Minderjährige. Manchmal bekommen sie einen Platz in einem spezialisierten Kinderheim in einem anderen Bundesland.

Das bedeutet, dass die Kinder auch den Kontakt zu anderen Verwandten reduzieren oder gar abbrechen müssen. „Darum ist es unser Herzenswunsch, ein sogenanntes Traumahaus in München oder im Landkreis zu errichten, in dem etwa sechs kleine Kinder wohnen könnten“, sagt Frick.

Hilfe für traumatisierte Kinder: Stadtjugendamt übernimmt Mietkosten

Ideal wäre ein Familienhaus mit Garten. In dem sollte es zwei Kinderschlafzimmer, einen Raum, in dem ein Mitglied des pädagogischen Teams übernachten kann, ein Zimmer, in dem die Kinder sich mit ihren Verwandten treffen können und eine Küche geben. Im Garten könnte man Kleintiere halten. „Wenn das Kind in der Bindungsbeziehung gestört ist, kann es in der Beziehung zu Tieren Vertrauen aufbauen und Trost finden“, erklärt Frick.



Seit Monaten befindet sich der Verein auf der Suche nach einem solchen Haus. Bis jetzt vergebens. „Immer wieder bekommen wir eine Absage“, sagt die Vereinsvertreterin und fügt hinzu: „ Diese Reaktion ist nachvollziehbar. Selbstverständlich wird ein Haus von den sechs kleinen Kindern viel stärker und schneller abgewohnt als von einer Familie mit einem Kind.“ Die Mietkosten werden zwar vom Stadtjugendamt übernommen. Bei der Suche nach einer Immobilie kann die Stadt dennoch nicht helfen. „Wir müssen alles selbst fürs Projekt organisieren“, sagt Frick.



„Wir geben jedoch die Hoffnung nicht auf, dass wir einem Vermieter begegnen, der mit seiner Immobilie etwas Gutes tun will. Es ist sehr wichtig, diesen kleinen Kindern die Chance und Räumlichkeiten zu geben, in ein normales Leben einzusteigen.“

