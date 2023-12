Sendlinger BA hat die Zahl der Autos und deren Fahrtempo im Bereich der Schulwegen erfasst – Ergebnisse „sehr nützlich“

Von: Daria Gontscharowa

Auf der Pfeuferstraße sind etwa 10 000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs. An Tempo 30 hält sich nur jeder Dritte. © Archiv

Nahe zweier Sendlinger Grundschulen unternahm der BA jüngst Messungen des Verkehrs. Das Ergebnis der aufgezeichneten Geschwindigkeiten ist ernüchternd.

Sendling – Da die Sendlinger Lokalpolitiker immer wieder Beschwerden über zu schnelle Autos im Bereich der Schulwege erreicht hatten, beschlossen sie im November 2022, den Verkehr vor den Grundschulen an Impler- und Pfeuferstraße sowie am Gotzinger Platz zu messen. Die BA-Mitglieder beauftragten das Mobilitätsreferat, eine sogenannte Topo-Box vor den Grundschulen aufzustellen. Das Gerät sollte die Verkehrsmenge sowie die Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge innerhalb einer Woche feststellen.

Weniger als die Hälfte fährt regelgerecht

Nun liegen die Ergebnisse vor. Die Implerstraße ist mit gut 10 000 Fahrzeugen pro Tag belastet. Nur 48 Prozent der Fahrer halten sich dabei an die tagsüber angeordnete Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Jedes zehnte Auto bewegt sich schneller als 50 Kilometer pro Stunde.

Auch auf der Pfeuferstraße sind etwa 10 000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs. An das tagsüber vorgeschriebene Tempo 30 hält sich allerdings nur jeder dritte Autofahrer. Insgesamt fuhren 87 Fahrzeuge über 60 Kilometer pro Stunde, das Schnellste über 110.

Erfreuliche Erkenntnis für den Gotzinger Platz

Die Gotzinger Schule liegt in einer Tempo-30-Zone. „Erfreulicherweise halten sich hier circa 80 Prozent der Fahrenden an die vorgegebene Geschwindigkeit“, berichtet Dagmar Irlinger (Grüne), eine der Initiatorinnen der Messung und Vorsitzende im BA-Unterausschuss Öffentlicher Raum, Mobilität und Gewerbe. „Worauf ist dann aber die subjektive Einschätzung der Kinder und Eltern zurückzuführen, die Autos seien hier zu schnell unterwegs? Vielleicht liegt es an der Unübersichtlichkeit der Straße oder am Kopfsteinpflaster“, nimmt Irlinger an.

Am Gotzinger Platz sieht die Situation besser aus: 80 Prozent fahren mit der Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. © Archiv

Die Politikerin unterstreicht die Wichtigkeit der gewonnenen Erkenntnisse: „Diese Daten sind wirklich sehr nützlich. Zum einen dienen sie dem BA als Basis, um Verbesserungen im Bereich Kindersicherheit auf dem Weg voranzubringen. Andererseits werden wir die Informationen nutzen, um zu sehen, ob die Verkehrsprognosen der Stadtplanung korrekt sind“, sagt Irlinger.

