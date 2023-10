Wertstoffcontainer bald bei Supermärkten? - So stehen die Chancen

München: Bald Wertstoffinsel auf Aldi- und Edeka-Parkplätzen?

Von: Daria Gontscharowa

Die SPD Sendling pocht auf Abfallstationen bei Aldi Süd.

Den Einkauf erledigen und gleichzeitig den Müll in Wertstoffcontainern entsorgen? Das möchte die Sendlinger SPD bald umsetzen. Wie die Chancen stehen:

Sendling ‒ Müll muss dort entsorgt werden, wo er entsteht – davon ist das BA-Mitglied Philipp Fickel (SPD) überzeugt. In seinem Antrag, der in der BA-Sitzung am Montag, 9. Oktober, behandelt wird, fordert er die Stadt München auf, eine Satzung zur Schaffung von Wertstoffinseln auf Parkplätzen oder vorhandenen Freiflächen von Nahversorgern zu erlassen. „Jeden Monat gibt es in der Sitzung des Sendlinger Bezirksausschusses Beschwerden über den Müll und über zu wenig Containerstandorte im Stadtbezirk“, sagt Fickel.

Dass viele Bürger ihren Müll in Wertstoffcontainern entsorgen wollen, betont auch Louisa Pehle (SPD). Das Problem sei, es gebe davon nicht genug im Viertel und es sei schwer, neue Standorte zu finden. „Es gibt viele gesetzliche Anforderungen an Containerstandplätze. Sie müssen beispielsweise weit genug von Wohngebäuden entfernt sein, um Lärm zu vermeiden“, sagt Pehle im Gespräch mit Hallo.

Wertstoffcontainer bald bei Supermärkten? - Zwei Fliegen mit einer Klatsche erschlagen

Deswegen würden sich Supermarkt-Parkplätze gut eignen – viele Menschen kämen zum Einkaufen mit dem Auto und könnten auf diesem Weg auch ihr Altglas entsorgen. „Warum sollten für Wertstoffentsorgung nur öffentliche Flächen genutzt werden?“, fragt Pehle.

Auch Fickel weist darauf hin, dass die Wertstoffinseln in Sendling überlastet sind. „Die Verantwortung liegt hier bei den großen Nahversorgern“, unterstreicht der Politiker. Dazu soll die Satzung regeln, dass eine geringe Anzahl von Parkplätzen oder vorhandenen Freiflächen für die Wertstoffentsorgung zur Verfügung gestellt werden müssen. Als konkretes Beispiel nennt Fickel den Parkplatz von Aldi an der Implerstraße 9a und Edeka an der Implerstraße 17. „Hier könnten ohne Probleme zwei oder drei Parkplätze zu Wertstoffinseln umgewandelt werden“, sagt das BA-Mitglied.



Auch ein Edeka an der Implerstraße könnte Container bekommen.

Die erwähnten Supermärkte scheinen wiederum von dieser Idee gar nicht begeistert zu sein. Auf Fickels Anfrage teilt Edeka mit, dass das Geschäft keine positive Rückmeldung nach einer internen Prüfung des Vorschlages geben könne. Auch Aldi weigert sich, einen Müllcontainer auf dem Gelände aufzustellen.

Wertstoffcontainer bald bei Supermärkten? - So stehen die Chancen

„Laut Verpackungsgesetz sind die Standorte von Aldi Süd keine Stellen, an denen privater Haushaltsmüll anfällt. Das Geschäft ist nicht zur Rücknahme von Verkaufsverpackungen verpflichtet. Bei öffentlich zugänglichen Abfallbehältern ist zudem das Risiko zur unsachgemäßen Nutzung erhöht“, äußert sich Carolin Sunderhaus, Sprecherin der Unternehmensgruppe gegenüber Hallo.



Auch der Abfallwirtschaftsbetrieb München hält es für unwahrscheinlich, dass eine solche Satzung erlassen wird. „Die Verpflichtung zur Aufstellung von Wertstoffinseln kann nicht im Rahmen der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt München (StPlS) geregelt werden. Die StPlS gilt für die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen Stellplätzen bei Errichtung von Anlagen. Diese dürfen nicht sachfremd genutzt werden. Eine ,Umwidmung‘ dieser Flächen zur Freihaltung für Wertstoffinseln ist daher nicht möglich“, teilt die Pressestelle mit.

