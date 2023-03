Unbekannter Täter attackiert Frau mit Schlägen und Tritten in München ‒ Fahndung mit 20 Streifen erfolgslos

Von: Kevin Wenger

Eine 19-Jährige wurde auf einem Parkplatz von einem unbekannten Täter attackiert. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Ein Unbekannter attackierte eine 19-Jährige auf einem Parkplatz, schlug und trat sie mehrmals. Eine Fahndung mit 20 Streifen konnte keinen Erfolg liefern.

Sendling-Westpark ‒ Am Sonntagabend, 19. März, gegen 23:10 Uhr fuhr eine 19-Jährige in der Straßenbahnlinie 18 zur Haltestelle „Stegener Weg“. Dort angekommen stieg sie aus und ging zu Fuß weiter in Richtung Rosengarten auf der Westendstraße. Auf der Höhe des Parkplatzes in der Nähe kam ihr ein unbekannter Mann entgegen.

Der Mann schlug der 19-Jährigen mehrmals mit einem unbekannten Gegenstand an den Kopf, sodass diese zu Boden ging. Der Angreifer trat die junge Frau am Boden danach mehrmals. Die 19-Jährige schrie um Hilfe, was einen Passanten alarmierte.

Unbekannter attackiert 19-Jährige: Großfahndung erfolgslos

Der Passant schritt zur Hilfe und schlug den Angreifer so in die Flucht. Sofort verständigte der Zeuge die Polizei und den Rettungsdienst und kümmerte sich um die Verletzte.

Die informierte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit knapp 20 Streifen ein. Diese blieb allerdings erfolgslos. Die verletzte 19-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter nahm während seines Angriffes noch das Handy der jungen Frau mit. Gegen ihn ermittelt das Kommissariat 15.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Westendstraße insbesondere am Parkplatz Rosengarten (Sendling-Westpark) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Täterbeschreibung Männlich, ca. 30 Jahre alt, evtl. indisches Aussehen, Drei-Tage-Bart; längere schwarze Jacke, weiße FFP-2-Maske, helle Mütze

