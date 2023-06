Denkmal für Stadion an der Marbachstraße: „Es ist immer eine Einzelfallentscheidung“

Historischer Fußballplatz an der Marbachstraße soll gewürdigt werden

Von: Daniela Borsutzky

An der Marbachstraße, wo sich heute Wohnungen, Grünstreifen und Spielplatz befinden, gab es einst ein Fußballstadion des MTV. © Daniela Borsutzky

Schon der FC Bayern spielte hier: Der ehemalige Fußballplatz in der Marbachstraße soll ein Denkmal bekommen. Wie die Chancen stehen:

Sendling-Westpark ‒ Im Vorgarten von Wolfgang Goß stand einst ein Fußballstadion. An der Marbachstraße, dort, wo sich heute Wohnungen befinden und die „Süba“ aktuell nachverdichtet, wurde 1911 das erste Länderspiel ausgetragen: Königreich Ungarn gewann mit 4:1 gegen das Deutsche Kaiserreich. 1910 pachtete der „MTV München von 1879“ das Gelände zwischen Andechser, Tutzinger und Passauerstraße.

Denkmal für Stadion an der Marbachstraße: Auch der FC Bayern spielte hier

Es wurde ein Rasenplatz angelegt, Umkleiden und Duschen installiert – und eine hölzerne Zuschauertribüne aufgebaut. Auch war der Platz vorübergehend Spielstätte des FC Bayern München. Doch schon Mitte der 1920er-Jahre hat der MTV den Platz wieder aufgegeben und das Gelände wurde überbaut. Weil dieser Ort fast vergessen scheint, wurde Wolfgang Goß jetzt beim Bezirksausschuss Sendling-Westpark vorstellig. Seine Idee: ein Denkmal mit optisch erkennbarem Fußballbezug auf der Wiese an der Marbachstraße.

Am 27. Juli 1919 spielte dort der FC Bayern gegen den MTK Budapest. © München Verlag

„Es gibt nicht viele historische Ereignisse, die in Sendling-Westpark stattgefunden haben“, sagt Goß, der als Sozialpädagoge an der Implerschule arbeitet. „Und ich finde, es braucht mehr Denkmäler für nette Ereignisse, die auch schön anzusehen sind.“ Er schlägt vor, auf dem Grünstreifen in der Nähe des Spielplatzes ein Denkmal zu errichten: „Aber keine rostige Eisenstange oder nur eine Tafel. Etwas, das man anschauen kann, das auch Kinder verstehen. Zum Beispiel eine Figur mit Ball.“



Anwohner Wolfgang Goß schlägt ein Denkmal auf der Wiese vor. © Daniela Borsutzky

Klaus Laroche, Vorstandsvorsitzender des MTV, ist von der Idee angetan – wenngleich er bezweifelt, dass der Verein sich um Organisation oder Finanzierung kümmern könnte: „Wir kämpfen laufend sehr damit, Ehrenamtliche zu gewinnen und zu halten. Zusätzliches können wir wahrscheinlich eher nicht stemmen.“



Denkmal für Stadion an der Marbachstraße: „Es ist immer eine Einzelfallentscheidung“

Die von FC-Bayern-Fans gegründete Kurt Landauer Stiftung hingegen bekundet Interesse. Momentan arbeite man an der Vollendung eines Denkmals für Gerd Müller sowie an der Planung eines weiteren Gedenkortes in München, verrät Georg Mooshofer vom Verein. „Da sich das Planen und Errichten von Denkmälern zu einem großen Teil mit den Aufgaben der Kurt Landauer Stiftung deckt, sehen wir hier auf jeden Fall Möglichkeiten und haben auch Interesse an einer Umsetzung“, sagt Mooshofer.



Ist ein Denkmal an diesem Ort realistisch? „Das hängt letztlich vom Stadtrat ab“, sagt Moritz Kienast vom Kulturreferat. Zunächst braucht es einen Antrag. Ein Arbeitsgremium, konkret die „AG Gedenktafeln“, müsste sich mit dem Antrag befassen und dann eine Empfehlung für den Stadtrat erarbeiten. „Es ist immer eine Einzelfallentscheidung“, sagt Kienast.



Der Bezirksausschuss Sendling-Westpark hat das Thema an seinen Unterausschuss Soziales und Kultur übergeben, welcher wieder am Dienstag, 18. Juli, tagt.

Einst Spielstätte des FC Bayern Zur Spielstätte an der Marbachstraße erklärt Alexa Gattinger vom FC Bayern Museum: „Dabei handelt es sich um den Platz vom MTV 1879, demjenigen Verein, aus dessen Fußball-Abteilung sich im Jahr 1900 einige Spieler abgespalten und am 27. Februar 1900 den FC Bayern gegründet haben. Zwischen 1912 und 1923 war die Marbachstraße vorübergehende Spielstätte des FC Bayern, und zwar für 21 Spiele. Parallel dazu wurden aber auch die Plätze an der Leopoldstraße (MSC-Platz, mit dem der FCB 1906-1919 fusioniert war) und an der Lerchenauer Straße (1921-1926, 40 Spiele) benutzt.“

