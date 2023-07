BA-Beauftragte fordern neues Konzept für junge Viertelbewohner: Angliederung an reguläre Bürgerversammlungen

Von: Daniela Borsutzky

Bei Kinderversammlungen können auch die jüngsten Viertelbewohner Anträge stellen. © Daniela Borsutzky

Um Kindern mehr Teilhabe am Geschehen in ihrem Viertel zu geben, sollen bald mehr Kinderversammlungen vor Bürgerversammlungen stattfinden. Die Pläne:

Sendling-Westpark ‒ Im November findet die diesjährige Bürgerversammlung für Sendling-Westpark statt – heuer voraussichtlich wieder im eigenen Stadtbezirk. In den vergangenen Jahren mussten die Bürger in eine Turnhalle im Nachbarviertel ausweichen, da im eigenen keine Versammlungsstätte in ausreichender Größe zur Verfügung stand. „Wir freuen uns, dass sie nach derzeitigem Stand am 16. November wieder im Stadtbezirk in der Doppelturnhalle des Erasmus-Grasser-Gymnasium an der Gilmstraße 2 stattfinden kann“, sagt Matthias Kristlbauer vom Direktorium.

Damit auch die Kleinsten ihr Viertel mitgestalten, Wünsche äußern und Anträge einreichen können, steht nun die Idee zur Debatte, eine Kinder- und Jugendversammlung abzuhalten – und zwar direkt vor der regulären Bürgerversammlung.



Der Gedanke sei im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Treffen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Bezirksausschüsse aufgekommen, erklärt Sandra Tänzler (Grüne), Jugendbeauftragte im BA Sendling-Westpark. „Diese Veranstaltungen zu organisieren, ist wahnsinnig aufwändig“, sagt Tänzler. „Würde man sie direkt vor den regulären Bürgerversammlungen abhalten, könnten Synergie-Effekte genutzt werden.“

Sandra Tänzler © privat

Kinderversammlung vor Bürgerversammlung: Kapazitäten gefragt

Es müssten keine eigenen Räumlichkeiten gesucht und angemietet werden, außerdem wären Technik und Bestuhlung vorhanden. Ein großer Vorteil: „Die Einladung könnte als zusätzlicher Flyer mit der Postwurfsendung für die Bürgerversammlung erfolgen. Damit wäre eine vollumfängliche Reichweite gewährleistet“, betont sie. Bislang müssten die Beauftragten Schulen und Einrichtungen im Viertel abklappern, die Veranstaltung stark bewerben und immer wieder dran erinnern.

„Es hängt alles stark an den Kapazitäten der jeweiligen Beauftragten“, sagt auch Sahra Aboudarar (Grüne) vom benachbarten Bezirksausschuss Sendling. Im vergangenen Jahr hatte sie erstmals eine Kinderkonferenz mit etwa zwölf Teilnehmern organisiert. „Es wurden immerhin neun Anträge gestellt – vor allem zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr.“ Eine Angliederung an die Erwachsenenversammlung hält Aboudarar für sinnvoll: „Schon alleine wegen des Gerechtigkeitseffekts. Nicht in jedem Stadtbezirk gibt es aus genanntem Grund regelmäßig Partizipationsveranstaltungen für Kinder.“



Kinderversammlung vor Bürgerversammlung: Pilotversuch könnte gestartet werden

Auch Lisbeth Haas (Grüne), Kinderbeauftragte im BA Laim, ist dafür, einen Pilotversuch zu wagen. Zwar habe sich die Veranstaltung im 25. Bezirk über viele Jahre hinweg etabliert, doch auch Haas sagt: „Es ist mit sehr viel Werbung und Arbeit verbunden.“



Aufgrund der verschiedenen Veranstaltungsformate sei von städtischer Seite keine Aussage zum Organisationsaufwand sowie zur Teilnehmerzahl möglich, sagt Matthias Kristlbauer. Grundsätzlich wäre ein Flyer zu Kinderversammlungen im Rahmen der Haushaltseinladungen möglich. „Da bei beiden Veranstaltungsformaten jedoch primär unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden sollen, besteht die Gefahr, dass entsprechende Informationen untergehen würden.“

Hinzu komme, dass die Planungshorizonte für die Bürgerversammlungen teils deutlich von den meist kleineren, oft relativ kurzfristig organisierten Einwohnerversammlungen für Kinder und Jugendliche abweichen.

