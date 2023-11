Weil es im Kinder- und Jugendtreff „Tatz“ zu heiß zum Spielen wird, fordern die Mitarbeiter mehr Grün als Schattenspender

Luzia Winterholler (li.) und Sophie Monnard-Ruppersberg wünschen sich für die Kinder ein kühleres „Tatz“. © Daniela Borsutzky

Im Kinder- und Jugendtreff „Tatz“ wird es zum Spielen zu warm, daher wünschen sich die Mitarbeiter mehr Schatten. Was sie als Maßnahme vorschlagen:

Sendling-Westpark ‒ 8,3 Grad Celsius Außentemperatur zeigt die Anzeige der Apotheke, direkt neben dem „Tatz“-Eingang an der Hinterbärenbadstraße, an diesem Novembernachmittag. Der Wind ist kalt. Die Kinder sind froh, ins Warme zu kommen. Das ist viele Monate im Jahr nicht der Fall. „Diesen Sommer war es besonders schlimm“, sagt Luzia Winterholler. Die Soziologin arbeitet seit vier Jahren hauptamtlich in dem Kinder- und Jugendtreff des Feierwerks. Dort heizen sich im Sommer die Räume so stark auf, dass es innen sogar wärmer sei als draußen.

Die Künstlerin Sophie Monnard-Ruppersberg gibt Malworkshops für Kinder, unter anderem im „Tatz“. „Die Hitze schränkt unsere Aktivitäten im Kindertreff extrem ein. Selbst ein Ausweichen in den Innenhof ist wärmebedingt oft nicht möglich“, sagt Monnard-Ruppersberg. Schatten gebe es dort nur ein wenig entlang der Gebäudemauer und unter einem einsamen Baum.

Im Hof gibt es nur wenig Schattenspender. © Daniela Borsutzky

Eine Parkplatzreihe abbauen

Bei der jüngsten Bürgerversammlung für Sendling-Westpark hat die Künstlerin daher beantragt, Bäume und Sträucher zu pflanzen. Vier Reihen Parkplätze befinden sich vor der Ladenzeile an der Hinterbärenbadstraße – laut den „Tatz“-Mitarbeiterinnen nie voll belegt. Monnard-Ruppersberg findet, man könne auf eine Reihe verzichten, dafür den Mittelstreifen erweitern und mehr begrünen, sodass die Pflanzen Schatten in Richtung Kindertreff werfen. Zusätzlich möchte sie zwei Bäume direkt vor dem „Tatz“. Die anwesenden Bürger unterstützten ihr Anliegen, der Antrag wird nun von der Verwaltung geprüft.

Der Vorschlag: mehr Bepflanzung entlang der Hinterbärenbadstraße. © Daniela Borsutzky

Auf Hallo-Nachfrage erklärt das Baureferat jedoch, dass auf dem Mittelstreifen leider keine Bäume gepflanzt werden könnten. Bereits 2020 hatte der örtliche Bezirksausschuss dies beantragt. Eine Prüfung habe allerdings ergeben, dass im Mittelteiler Stromleitungen der Straßenbeleuchtung verlaufen. „Um Schäden an Leitungen zu vermeiden, werden Baumpflanzungen auf und in der Nähe von jedweden Ver- und Entsorgungsleitungen generell nicht gestattet“, heißt es in der Absage.

Baumpflanzungen benötigen Erlaubnisse

Ob Bäume direkt vor dem Treff gepflanzt werden könnten oder welche weiteren Möglichkeiten es gebe, um für Schatten zu sorgen, könne das Baureferat pauschal nicht beantworten, heißt es auf Hallo-Nachfrage. Dies müsse vom Mobilitätsreferat geprüft und mit dem BA abgestimmt werden.

Auch mehr Bäume im Innenhof oder eine Begrünung des Flachdachs schlagen die Mitarbeiterinnen zur Abkühlung des Treffs vor. Die Räume an der Hinterbärenbadstraße gehören der GWG. Eine angefragte Stellungnahme zu Verbesserungs-Optionen seitens der Wohnungsgesellschaft ging Hallo bis Redaktionsschluss nicht zu.

