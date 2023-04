Nestroy-Garten im Westpark bleibt auch 2023 geschlossen. Wie es weitergeht

Von: Marie-Julie Hlawica

Seit einem Brand vor über einem Jahr ist der Nestroy-Garten verschlossen und leer. Kleiner Trost: Der Wasserspielplatz davor soll bald fertiggestellt sein. © Marie-Julie Hlawica

Der Nestroy-Garten bleibt ein weiteres Jahr geschlossen, sehr zur Enttäuschung der Sendlinger. Wie es mit dem Kult-Biergarten jetzt weitergeht...

Sendling-Westpark ‒ Das Wasser auf dem Spielplatz davor dürfte schon bald sprudeln, die Zapfhähne im Inneren bleiben aber weiter trocken: Die Wiedereröffnung der Schankwirtschaft Nestroy-Garten im Westpark an der Kleingartenanlage SW 83 liegt in weiter Ferne. Wie jetzt im Bezirksausschuss klar wurde, bleibt die Lokalität auch in diesem Sommer dicht.

Bis zum ersten Halbjahr 2024 bleiben die Ketten mindestens noch vor der Tür. © Marie-Julie Hlawica

Das bestätigte Günter Keller, Vorsitzender des BA 7. „Eine Öffnung vor dem ersten Halbjahr 2024 ist absolut unwahrscheinlich.“ Vorausgegangen war bereits im Januar 2022 ein Brand in dem als Rondell gebauten Gebäude, der die Inneneinrichtung und Elektrik völlig zerstört hatte. Bis heute ist die Sanierung des Versicherungsfalles ungeklärt. „Alle Kosten für Baumaßnahmen, Baustoffe und Arbeiter haben sich deutlich erhöht“, bedauert Keller. „Auch die Auflagen der Stadt, was zum Beispiel energetische Anforderungen betrifft, sind gestiegen. Dazu kommt: Die Versicherung des damaligen Pächters trägt die zu erwartenden Mehrkosten nicht“, berichtet der BA-Chef.



Drama um Nestroy-Garten: Entscheidung dieses Jahr?

Die Mitglieder der Kleingartenanlage alleine könnten diese zusätzlichen Kosten aber nicht aufbringen, ein neuer Pächter ebenso wenig. „Die zu erwartende Summe wäre zudem so teuer wie ein kompletter Neubau.“



Die Enttäuschung bei den Sendlingern über ein weiteres Jahr Leerstand ist riesig. © Marie-Julie Hlawica

Nicht nur der Sendlinger Bruno Mayer ist darüber enttäuscht: „Das kann doch nicht sein, dass sich das so hinzieht. Wenigstens die Toilette könnte man zugänglich machen.“ Und auch Spaziergänger Marc Kolb findet den Leerstand schade: „Ich bin hier immer gerne gesessen, würde es sofort wieder tun – wenn ich könnte.“



Dabei galt gerade diese Anlage 1983 bei der Eröffnung der Internationalen Gartenbauausstellung mit ihrem kleinen Teich als optisches Vorzeige-Projekt für Münchner Kleingartenvereine. Dass der bereits eineinhalb Jahre dauernde Leerstand zum Dauer-Zustand werden könnte, glaubt Keller aber nicht. Er hofft, dass auch die Stadt daran interessiert ist, die kleine Wirtschaft mit dem Teich wieder in Stand zu setzen – vor allem, da dort direkt nebenan aktuell ein neuer Wasserspielplatz für Kinder entsteht. Laut Baureferat sollen die Arbeiten daran noch im April beendet sein.

Zumindest der Wasserspielplatz soll bald fertig werden. © Marie-Julie Hlawica

Keller bleibt zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr eine Entscheidung über die Renovierung oder einen Neubau für den Nestroy-Garten getroffen werden kann: „Der BA 7 unterstützt das Projekt. Wir haben bereits 10 000 Euro Kostenbeteiligung zugesichert.“

