Neue Sommerstraße: Kein konkretes Programm, aber Ideen

Ein Abschnitt der Innerkoflerstraße wird temporär zum Spielen freigegeben

Von: Daniela Borsutzky

Teilen

Zwischen der Cimbernstraße und der Einhornalle wird die Innerkoflerstraße ab Ende Juni für zehn Wochen zur Spielstraße. © privat

Eine neue Sommerstraße wird in Sendling-Westpark eingerichtet, in der Kinder spielen und toben können. Welches Programm sich die Organisatoren vorstellen können:

Sendling-Westpark ‒ Platz zum Spielen und Flanieren: Sogenannte Sommerstraßen, die 2020 erstmals in München erprobt wurden, sollen zusätzliche Bereiche für Aufenthalt, Begegnung und Spiel in der Nähe des eigenen Wohnorts bieten. Nachdem in Sendling-Westpark im Sommer vor drei Jahren die Hinterbärenbadstraße in einen verkehrsberuhigten Bereich verwandelt wurde, nimmt der Bezirk heuer wieder an dem Konzept teil – allerdings an einem neuen Standort und als echte Spielstraße.

Das Mobilitätsreferat (MOR), welches die von den Bezirksausschüssen eingereichten Vorschläge prüft, hat jetzt für die Innerkoflerstraße neben dem Südpark grünes Licht gegeben. Im Abschnitt zwischen Cimbernstraße und Einhornallee wird sie temporär zum Spielen freigegeben. Los geht es am Montag, 26. Juni, mit dem Aufbau, abgebaut wird dann wieder am Montag, 4. September.

Neue Sommerstraße: Spielen und Fahrradfahren üben

In dem Zeitraum entfallen elf Parkplätze. Spielen auf der Fahrbahn ist dann ausdrücklich erlaubt. Zwar befänden sich vor Ort ausreichend Grünflächen, jedoch mangele es an geeigneten asphaltierten Bereichen, auf denen Kinder Ball spielen oder das Fahrradfahren üben können.



Der Bezirksausschuss hat jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich zusammen mit dem MOR und einer Agentur um die Organisation kümmert. „Noch sind einige im Urlaub, aber kommende Woche wollen wir mit der Planung beginnen“, erklärt Maria Hemmerlein (Grüne). Was schon feststeht: Ein großes Nachbarschaftsfest wird am Freitag, 14. Juli, stattfinden. „Und auch Ende Juni wird es eine Aktion zum Auftakt geben“, verrät Hemmerlein.



Maria Hemmerlein © privat

Bei einer Online-Veranstaltung mit Anwohnern im Mai habe sich laut MOR ein „gemischtes Stimmungsbild“ hinsichtlich der Umsetzung als Spielstraße ergeben. Daher wurden die Planungen inzwischen angepasst: So wird ein Einfahren aus Richtung Einhornallee sowie ein eventuelles Parken eines Fahrzeugs bis auf Höhe der Hausnummer 40 möglich sein. Wer wieder raus möchte, muss wenden. Dagegen ist ein Einfahren von der Cimbernstraße in die Innerkoflerstraße für jeglichen Fahrzeugverkehr, auch für Radler, gesperrt. Lediglich Rettungskräfte und Müllentsorgung dürfen punktuell durch.



Neue Sommerstraße: Kein konkretes Programm, aber Ideen

Auch wenn noch kein konkretes Programm steht, hat die Arbeitsgruppe schon ein paar Ideen, die umgesetzt werden sollen. „Es wird viel für Kinder geben, wie Straßenkreide. Aber wir wollen auch Klimathemen spielerisch angehen“, sagt Hemmerlein. „Außerdem soll es Tanzveranstaltungen für Ältere geben – unser BA-Kollege Erich Utz unterrichtet regelmäßig Volkstanzkurse.“ Man wolle alle Altersgruppen ansprechen, betont Hemmerlein.



Im Gegensatz zur letzten Sommerstraße liegt der ausgewählte Abschnitt diesmal in einem reinen Wohngebiet. Hemmerlein ist gespannt, inwiefern die Nachbarn sich heuer einbringen, denn ohne diese gehe es nicht. Bewohner, die bei der Organisation mitmachen wollen oder Fragen haben, könnten sich per E-Mail an ba7@muenchen.de melden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.