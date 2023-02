Ausweitung des Sperrbezirks?: Runder Tisch soll Problem ansprechen

Westparks Anwohner fühlen sich von Bordell gestört. Politik will über eine Aktualisierung der Verordnung diskutieren

Von: Daniela Borsutzky

Die Hansastraße ist für die Rotlichtbranche bekannt. In der Hausnummer 9 werden Liebesdienste angeboten. Gegenüber wurden in den vergangen Jahren Neubauten bezogen. © Daniela Borsutzky

An der Hansastraße fühlen sich Anwohner von einem gegenüberliegenden Bordell gestört, Kinder und Jugendliche hätten Angst. Die Stadt will sich des Problems annehmen.

Sendling-Westpark ‒ „Damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat“, müssen Freudenhäuser raus aus dem Sperrbezirk. Bestehen dürfen sie beispielsweise in der Hansastraße, wie an der Hausnummer 9. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden zuletzt neue Mehrfamilienhäuser bezogen.

Ein Anwohner, der sich an dem Etablissement stört, hat nun an den örtlichen Bezirksausschuss geschrieben: „Die dortigen Besucher und ‚Aufpasser‘ vermitteln einen sehr aggressiven Eindruck und machen den Kindern und Jugendlichen große Angst.“ Ein Familienleben sei eine „Qual“ und „unzumutbar“. Der Vater fordert, dass der Betrieb geschlossen wird.

Ausweitung des Sperrbezirks?: 115 Polizeieinsätze

Seit 51 Jahren ist die Münchner Innenstadt Sperrbezirk. Das bedeutet: „Zum Schutze des öffentlichen Anstandes und der Jugend in München ist die Ausübung der Prostitution, zu der auch die Anbahnung gehört, verboten.“ Das Ansprechen von Kunden – das „anbahnen“ – ist auf Teilstücken der Hansastraße ab den späten Abendstunden erlaubt. Laut BA-Chef Günter Keller (SPD) sind dem Gremium in den vergangenen Jahren keine Beschwerden in Bezug auf das dortige Rotlichtmilieu bekannt geworden. Die zuständige Polizeiinspektion habe ihm berichtet, dass die Einsätze an der Adresse in der Regel das Innere des Hauses betreffen würden.



Polizei-Sprecher Peter Werthmann bestätigt auf Hallo-Nachfrage: „Im Bereich der Hansastraße 9 sowie der angrenzenden Anbahnungszone kommt es immer wieder zu polizeilichen Einsätzen verschiedenster Art und Ursache, wie sie in Bereichen, in denen der Prostitution nachgegangen wird, nicht untypisch sind. Dem überwiegenden Anteil der Einsätze liegt ein Fehlverhalten von Besuchern zu Grunde.“ In den vergangenen zwei Jahren hätte es dort 115 polizeiliche Einsätze gegeben.

Ausweitung des Sperrbezirks?: Runder Tisch soll Problem ansprechen

Im Bezirksausschuss war man unschlüssig über das weitere Vorgehen. Alfred Nagel (CSU) preschte vor: „Wir sollten wieder einmal beantragen, dass dieser Teil auch zum Sperrbezirk wird – zumal dort viele neue Wohnungen gebaut wurden.“ Während Maria Hemmerlein (Grüne) vorschlug, entsprechendes gleich zu beschließen, mahnte Walter Sturm (SPD) zur Ruhe: „München ist sehr streng, vielleicht zu streng. Wir sollten uns das gut überlegen.“ Renate Binder (Grüne) pflichtete ihm bei: „Prostitution ist ein schwieriges Thema. Wir sollten eine ruhige Debatte führen.“ Die Lokalpolitiker einigten sich darauf, das Thema in den Unterausschüssen zu diskutieren.



Auch auf Rathaus-Ebene steht das Thema auf der Agenda: Noch vor ihrem Amtsantritt erklärte KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) vor einem Jahr gegenüber Hallo, die Sperrbezirksverordnung überprüfen zu wollen. Ein Runder Tisch zum Thema Prostitution findet am Freitag, 10. Februar, statt. Auch ein entsprechendes Stadtratshearing soll noch heuer veranstaltet werden. Laut KVR-Sprecher Julien Chauve werden dabei „Vorschläge erarbeitet, ob und wie die Sperrbezirksverordnung aktualisiert werden kann“. Diese würden dann dem Freistaat vorgelegt – denn für eine Änderung ist nicht die Stadt, sondern die Regierung von Oberbayern zuständig.

Das gilt im Sendlinger Sperrbezirk „Die Hansastraße war in den vergangenen Jahrzehnten von Gewerbestrukturen geprägt, weshalb sie 2005 nicht in den Sperrbezirk aufgenommen wurde“, erklärt KVR-Sprecher Julien Chauve. Damals wurde die Verordnung zuletzt aktualisiert. Da anstelle ehemaliger Gewerbegebiete inzwischen Wohnungen gebaut wurden, wäre es laut Chauve „grundsätzlich vorstellbar“, dass Teile der Hansastraße in den Sperrberzirk aufgenommen werden. Aber: „Die dort bereits vorhandenen Betriebe – auch der Rotlichtszene – genießen baurechtlichen Bestandsschutz und könnten ihre Dienstleistungen weiter anbieten.“

