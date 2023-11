Meindlstraße 14a: Welche Kriterien künftige Bewohner des geförderten Hauses erfüllen müssen

Von: Daria Gontscharowa

Das geförderte Haus soll bis September 2027 hinter dem Sozialbürgerhaus entstehen. © Visualisierung: michellerundschalk landschaftsarchitektur und urbanismus

Das Mehrgenerationenhaus an der Meindlstraße 14 a soll 2027 fertig werden und vor allem Senioren eine Bleibe bieten. Wer sich auf eine Wohnung bewerben darf:

Sendling ‒ Die Stadt will Senioren eine neue Wohnform anbieten. Beim Projekt „Mehrgenerationenwohnanlage“ an der Meindlstraße 14 a, sind 75 Prozent der Einheiten für ältere Menschen geplant. Hier geht es aber nicht nur um bezahlbaren Wohnraum, sondern auch um harmonisches nachbarschaftliches Miteinander. Letzteres steht sogar im Mittelpunkt. Um das neue Konzept vorzustellen, organisierte der Bauherr GWG mit dem Sozialreferat eine Infoveranstaltung im ASZ Sendling. Dass die Nachfrage das Angebot wohl übersteigen wird, hat die Teilnehmerzahl gezeigt: Rund 80 Interessierte wollten schon jetzt die Informationen über 68 Wohnungen und Bewerbungsmöglichkeiten erhalten.

Über 80 Menschen haben die Infoveranstaltung „Mehrgenerationenwohnanlage an der Meindlstraße 14 a“ besucht. © Daria Gontscharowa

Markus Peick, Vertreter des Sozialreferates, erklärte, dass das neue Konzept von den künftigen Einwohnern die Bereitschaft verlangt, sich aufeinander einstellen zu können. Auch baulich werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die Bewohner sich häufig im Haus treffen können. Es gibt Gemeinschaftsräume, die mehrere Haushalte zusammen nutzen können. Hier kann man beispielsweise Geburtstag feiern oder Hobbys nachgehen.

Aus dem Treppenhaus gelangen die Bewohner zunächst in einen Gemeinschaftsraum und erst danach in die eigene Wohnung. Es ist auch ein Waschcafé sowie ein großer Garten im Innenhof vorgesehen. „Natürlich ist eine ständige aktive Teilnahme am gemeinsamen Leben kein Muss“, sagte Peick. Es sei aber wichtig, die Besonderheiten der Wohnform zu akzeptieren. Für ein gutes Miteinander wird auch ein sozialpädagogischer Dienst sorgen, der im Erdgeschoss untergebracht ist. „Es wird ein gefördertes Gemeinschaftsleben sein“, betonte Peick.

Wer sich bewerben darf

Die Frage, wer sich für eine Wohnung bewerben darf, beantwortete Carmen Mehemdi vom Sozialreferat. Es gebe zwei Wohnförderprogramme der Stadt München: „Einkommensorientierte Förderung“ und „München Modell Miete“. Beide unterstützen Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen. Interessierte müssten die Voraussetzungen eines der Programme erfüllen. Die Stadt werde Wohn- und Lebenssituation sowie die Zugehörigkeit zu einer besonderen Personengruppe, beispielsweise Senioren mit Schwerbehinderung, in Betracht ziehen. Es werde auch eine Prüfung durch die psychosoziale Betreuung folgen.

Die Frage, ob der Wohnsitz in Sendling bei der Auswahl von Vorteil sei, bleibe noch offen, sagte Mehemdi. Es sei aber „noch viel zu früh, die Anträge beim Sozialreferat einzureichen“. Die Bearbeitung des Anliegens dauere etwa vier Monate und der Bescheid habe eine Laufzeit von maximal zwei Jahren. Die Fertigstellung des Gebäudes ist erst für September 2027 geplant.

Aber: „Wer sich für eine Wohnung in dieser Anlage interessiert, soll bereits den ersten Schritt machen: Ins Sendlinger ASZ gehen und sich in die Interessentenliste eintragen lassen,“ sagte Ulrich Gammel, Sendlinger Seniorenbeirat. Diese werde rechtzeitig ans Referat weitergeleitet, bestätigte ASZ-Leiter Kai Weber.

Mehrgenerationenwohnanlage Der Bau der „Mehrgenerationenwohnanlage“ an der Meindlstraße 14 a ist für August 2025 geplant. 75 Prozent der Wohnungen sind für Senioren vorgesehen, 25 Prozent für Familien und jüngere Menschen. Vier Einheiten sind rollstuhlgerecht und alle anderen barrierefrei geplant. Mit dem Projekt ist außerdem die Umsetzung eines neuen Alten- und Service-Zentrums (ASZ) im Erdgeschoss des Gebäudes verknüpft. Dieses wird das bisherige ASZ Sendling an der Daiserstraße 37 ablösen. Eine speziell auf die Bewohner zugeschnittene Mobilitätstation wird das Angebot für die Mieter ergänzen. Durch die kompakte Planung der Tiefgarage wird außerdem eine sehr hohe Freiraumqualität mit neuen Baumstandorten entstehen.

