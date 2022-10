Seniorenbeirätin Ingrid Appel erklärt, wo es in Hadern hakt, wenn es um die Belange Älterer geht

Von: Daniela Borsutzky

Ingrid Appel ist vor allem am Haderner Stern unterwegs. Eine Querungshilfe über den Stiftsbogen hält sie für nötig. Ebenso ein weiteres ASZ, beispielsweise in Containerform auf der dortigen Wiese, denn die Kapazitäten des Guardini90 sind begrenzt. © Daniela Borsutzky

Die Münchner Ü60 haben heuer eine neue Seniorenvertretung gewählt. In einer Serie stellen wir die Beiräte in den jeweiligen Vierteln vor. Im fünften Teil geht es mit Ingrid Appel durch Hadern.



HADERN Es war der 13. Mai 1976, als sie den Schlüssel für die Wohnung bekommen hat. Das Datum weiß Ingrid Appel bis heute. Seitdem lebt sie am Haderner Stern, der auch der Mittelpunkt ihres Wirkens ist. Man kennt die 82-Jährige, hier ein Winken, dort ein Händeschütteln. Das sei zum Glück endlich wieder halbwegs möglich. „Direkter Kontakt ist wichtig, Nachbarschaft ist wichtig“, betont Appel. Seit 2005 ist sie Haderns Seniorenvertreterin, kürzlich wurde sie für weitere vier Jahre gewählt. Was außerdem besonders bedeutend ist, auch für Senioren: „Treffpunkte. Davon haben wir hier zu wenige.“

Seniorenvertretung Hadern: Das will die Beirätin verbessern

Orte, an denen Ältere zusammenkommen können, sind beispielsweise die Alten- und Servicezentren (ASZ). 33 gibt es davon derzeit in München, auch im 20. Stadtbezirk. Allerdings befindet sich dieses nördlich der Autobahn. „Wer vom Haderner Stern zum ASZ will, muss eine Station mit der U-Bahn fahren, dann mit dem Bus in die Blumenau und von dort nochmal in einen anderen Bus umsteigen“, erklärt Appel.

Für sie selbst sei das kein Problem, aber für viele Senioren ist der Weg zu beschwerlich. Inzwischen heißt es, dass irgendwann in ferner Zukunft am Max-Lebsche-Platz ein zweites ASZ gebaut wird. Wie viele der Senioren von heute das noch erleben, ist fraglich. Im Kulturzentrum Guardini90 kann Appel zwar Treffen ausrichten – allerdings nur in unregelmäßigen Abständen.



Seniorenvertretung Hadern und ihre Vorschläge: Container-ASZ als Interim

Deshalb fordert die gebürtige Münchnerin ein Interims-ASZ, beispielsweise in Form von Containern. „Wenn das für Schulen geht, warum nicht auch für Senioren?“ Als Standort scheint ihr die Grünanlage Stiftsbogen/Schröfelhofstraße passend. „Natürlich ist Grün wichtig“, betont Appel. Doch die Container würden dort schließlich nicht auf Dauer stehen.



Ingrid Appel ist die Seniorenvertreterin aus Hadern. © Daniela Borsutzky

Eine Hürde, die es auf dem Weg vom Haderner Stern zur Grünanlage zu bewältigen gilt, ist der Stiftsbogen. Ebenso wie ein zweites ASZ ist die für dort geforderte Querungshilfe kein neues Thema. Heuer wurde bei der Bürgerversammlung erneut ein Zebrastreifen beziehungsweise eine Ampel beantragt, was derzeit vom Mobilitätsreferat geprüft wird.

Bei ziemlich jeder Bürgerversammlung warnt die Polizei vor Betrugsmaschen, die speziell auf Senioren abzielen. Schon drei mal wurde Appel von Betrügern, die beispielsweise den sogenannten Enkeltrick bei ihr versuchten, angerufen. Erfolgreich waren sie nie: Appel ist nämlich selbst Sicherheitsberaterin und klärt ältere Mitbürger regelmäßig über Gefahren auf.

Senioren im 20. Stadtbezirk 267 692 Münchner sind älter als 65 Jahre (Stand 31.12.2021), das entspricht 17,1 Prozent der Bevölkerung. Die meisten Ü65-Jährigen leben in Hadern, nämlich 10 792, was 21,5 Prozent der Viertelbewohner entspricht. Im 20. Stadtbezirk leben 50 290 Menschen.

