Fehlende Treffpunkte und Verdrängung: Im Gespräch mit dem Seniorenbeirat der Ludwigsvorstadt- Isarvorstadt

Von: Daniela Borsutzky

Franz Bruckmeir ist Seniorenbeirat der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. © Daniela Borsutzky

Die Münchner Ü60 haben heuer eine neue Seniorenvertretung gewählt. In einer Serie stellen wir die Beiräte in den jeweiligen Vierteln vor. Im zweiten Teil geht es mit Franz Bruckmeir durch die Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Wenn Franz Bruckmeir aus seiner Haustür in der Holzstraße auf den Gehweg tritt, streckt er erst mal vorsichtig den Kopf nach links und rechts. Das rücksichtslose Verhalten mancher Radler ist ihm ein Ärgernis: „Obwohl die Holzstraße als Fahrradstraße ausgewiesen ist, radeln viele lieber auf dem Gehweg.“ Einmal ist er sogar von hinten umgefahren worden, verletzte sich dabei und der Verursacher radelte einfach weiter. Bruckmeir ist der neue Seniorenbeirat für den Bezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Einer seiner Interessenschwerpunkte: Sicherheit im Straßenverkehr – auch für Fußgänger.



Anliegen der älteren Münchner: Seniorenbeirat der Ludwigsvorstadt- Isarvorstadt über Probleme im Viertel

Der 67-jährige Ingenieur saß 28 Jahre im örtlichen Bezirksausschuss. Ein Problem aus dieser Zeit, das bisher nicht gelöst werden konnte, ist die Ampelschaltung an der Fraunhoferstraße an der Ecke zur Müllerstraße. Denn wenn die Trambahn vom Sendlinger Tor kommt, kann sie meist einfach durchfahren, während die Fußgänger rot haben. „Entweder man rennt illegal bei Rot – oder man verhungert“, sagt Bruckmeir und fügt hinzu, dass viele Senioren ohnehin langsamer seien.

Die Ampelschaltung an der Fraunhoferstraße findet der Seniorenbeirat nicht seniorenfreundlich. © Daniela Borsutzky

Insgesamt, sagt Bruckmeir, seien die Senioren, die hier leben, aber eher rüstig und hätten auch mehr Geld. Schade findet er, dass im Rahmen der Gentrifizierung fast alle Stüberl verschwunden seien. „Auch Ältere möchten ausgehen. Aber hier gibt es fast nur noch Bars für junge Leute.“



Der Treffpunkt für Viertelbewohner Ü65 ist das ASZ in der Hans-Sachs-Straße. Was die Einrichtung so besonders macht: „Wir haben hier einen Schwerpunkt für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Leiter Jens Dietrich. Das Publikum hier sei sehr gemischt.



Seniorenfreundlichkeit im Viertel: Seniorenbeirat der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt zieht Fazit

Die Infrastruktur im 2. Bezirk sei hervorragend, an jeder Ecke gibt es einen Supermarkt, Bäcker und Friseur. „Sie suchen ein bestimmtes Lammfleisch? Im Bahnhofsviertel gibt es alles“, sagt Bruckmeir. Und auch die Dichte an Ärzten sei sehr hoch. Was er allerdings zu beanstanden hat und wofür er sich einsetzen will, ist die Barrierefreiheit – auch in den Häusern. „Was nützt ein Orthopäde im ersten oder zweiten Stock, wenn es keinen Aufzug gibt?“

Schlecht abgestellte E-Scooter, wie hier am Holzplatz, ärgern den Seniorenbeirat. © Daniela Borsutzky

Ein weiteres Anliegen des Isarvorstädters ist es, dass Senioren nicht abgehängt werden: „Digitalisierung fördern, aber auch Teilhabe am öffentlichen Leben und bei Behörden ohne Internet und Smartphone beibehalten.“

Bruckmeirs Fazit: „Wenn sie es sich leisten können, geht es Senioren in diesem schönen Viertel gut.“ Denn das Hauptproblem seien die teuren Mieten beziehungsweise die daraus resultierende Verdrängung.

Senioren im 2. Stadtbezirk 267 692 Münchner sind älter als 65 Jahre (Stand 31.12.2021), das entspricht 17,1 Prozent der Bevölkerung. Die wenigsten Ü65-Jährigen leben in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, nämlich 5911, was 11,6 Prozent der Viertelbewohner entspricht. Im 2. Stadtbezirk leben 50 943 Menschen.

