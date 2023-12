Schnee-Chaos in München: Gräfelfinger Seniorin trotz Ladung vom Richter versetzt?

Drucken Teilen

Im Schneechaos mühte sich eine Seniorin aus Gräfelfing zur Gerichtsverhandlung in München. Dort stand sie aber vor verschlossener Türe.

Gräfelfing / München – Ungeduld kann man Erika Oettl wahrlich nicht vorwerfen: Seit 2018 streitet die Seniorin mit der Gemeinde Gräfelfing über eine aus ihrer Sicht fälschlicherweise berechnete Friedhofsgebühr. Wegen der Kosten für die Umbettung einer Urne, welche die Kommune schließlich von Oettls Konto pfänden ließ, ist die 80-Jährige vor zwei Jahren sogar vor Gericht gezogen.

Jetzt, am Montag, 4. Dezember, hätte die Verhandlung vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht stattfinden sollen. Das Problem: Außer Oettl war dafür keiner vor Ort.

„Das ist eine Frechheit“, findet die nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmte Seniorin. Vor allem angesichts der Umstände: „Weil wegen des Schneechaos keine S-Bahn gefahren ist, musste mich und meine Begleitung erst ein Bekannter nach Pasing fahren, damit wir von dort ein Taxi nehmen können“, berichtet Oettl.

Die Fahrtkosten dafür soll nun das Gericht übernehmen, fordert die Gräfelfingerin. Dieses hafte für den für sie entstandenen Schaden von 30 Euro. „Immerhin hat das Gericht versäumt, mir rechtzeitig Bescheid abzusagen.“ Ein Schreiben mit der Terminaufhebung aus organisatorischen Gründen habe sie erst einen Tag nach der mündlichen Verhandlung erhalten.

Das Verwaltungsgericht sieht die Schuld nicht bei sich. „Unser Schreiben ging am 29. November raus“, teilt Sprecher Dr. Matthias Prinzler auf Hallo-Anfrage mit. „Wir denken, es hat mit dem Schneechaos zu tun, dass der Brief wohl nicht rechtzeitig angekommen ist.“

In der Tat hatte die Post Anfang vergangener Woche eingeräumt, dass es wegen der heftigen Schneefälle im Großraum München zu Verzögerungen bei der Zustellung gekommen war.

Ganz nachvollziehen kann Oettl das dennoch nicht. „Als ich für die Verhandlung vor Ort war, konnte mir am Empfang keiner sagen, warum diese jetzt doch nicht stattfindet.“ Sie glaubt: „Wäre das Gerichtsschreiben wirklich am 29. November rausgegangen, hätte das doch irgendwo im Computer vermerkt sein müssen.“

Grundsätzlich gebe es eine Erstattung von Fahrtkosten zum Gericht „allenfalls für Zeugen, nicht aber für Parteien“, sagt Professor Dr. Stephan Lorenz von der Juristischen Fakultät der LMU. Ausschließen, dass die Seniorin das Taxigeld dennoch erstattet bekommt, will Verwaltungsgerichts-Sprecher Prinzler in dem konkreten Fall allerdings nicht.

In den kommenden Tagen soll Oettl ohnehin die Ladung für den Nachholtermin, voraussichtlich im Januar, erhalten. Vermutlich wird dann die 80-Jährige den Richter versetzen: „Diesen großen Aufwand werde ich nicht nochmal machen.“ Laut Ladung kann über den Fall ohnehin auch verhandelt und entschieden werden, wenn eine der beiden Parteien nicht vor Ort erscheint.

Das gilt für formelle Schreiben

Gerichtsunterlagen kommen in der Regel mit gelbem Umschlag. Diese „förmliche Zustellungen“ werden von der Post wie gewöhnliche Briefe bearbeitet, sollten also zu 95 Prozent spätestens zwei Werktage nach Versand den Empfänger erreichen. „Nur die Auslieferung weicht von der Zustellung einer gewöhnlichen Sendung ab. In jedem Fall muss ein persönlicher Zustellversuch unternommen werden“, erklärt Post-Sprecher Dieter Nawrath.

Anders als beim Einschreiben muss der Erhalt des Briefs nicht vom Empfänger gegengezeichnet werden. „Der Postbote bescheinigt auf der Zustellurkunde die korrekte Zustellung.“

Geht ein solches Schreiben verloren oder kommt zu spät, haftet die Post. Außer der Schaden beruht auf Umständen, „die sie auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen sie nicht abwenden konnte“. Dazu zählen Streiks oder die Witterung.