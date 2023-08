Sexuelle Belästigung in Münchner Schwimmbad ‒ Mann begrapscht drei Mädchen am Po und an den Brüsten

Von: Jonas Hönle

Teilen

Eine 13-Jährige wird im Schwimmbad sexuelle missbraucht. © Symbolbild: picture alliance / dpa

Die Polizei München nahm einem jungen Mann wegen sexueller Belästigung noch in dem Schwimmbad fest, wo er drei Jugendlichen im Schwimmbecken begrapschte.

München / Neuperlach ‒ Die Münchner Polizei hat einen Mann festgenommen und ermittelt gegen ihn wegen sexueller Belästigung. Der 22-Jährige begrapschte drei Mädchen in einem Schwimmbad in Neuperlach.

Polizei München ermittelt wegen sexueller Belästigung im Schwimmbad - Mann begrapscht drei jugendliche Mädchen

Die drei Teenagerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren hielten sich am Mittwochabend in einem Schwimmbecken im Michaelibad auf, als sich ein junger Mann zu ihnen setzte. Dieser fasste ihnen unvermittelt und gegen ihren Willen an den Po und an die Brüste, berichtet die Polizei.

Eine Teenagerin informierte daraufhin eine Bademeisterin, welche die Polizei rief. Eine Streife konnte den Verdächtigen daraufhin noch im Schwimmbad festnehmen.

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und zeigten ihn wegen sexueller Belästigung an. Er konnte die Wache im Anschluss wieder verlassen.

Das Münchner Kommissariat für Sexualdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.