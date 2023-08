Sexueller Missbrauch von Kindern in Münchner Kino ‒ Polizei ermittelt in zwei Fällen und sucht Täter mit Fotos

Öffentlichkeitsfahndung

+ © Maurizio Gambarini/dpa Teure Armbanduhren von Senioren geklaut. Die Täterin geht dabei offensiv vor. © Maurizio Gambarini/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Polizei München ermittelt in zwei Fällen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Kino und sucht den Täter per Öffentlichkeitsfahndung.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Die Münchner Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Kino und sucht den bislang unbekannten Täter per Öffentlichkeitsfahndung.

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei München sucht Täter nach sexuellen Missbrauch von Kindern in Kino mit Fotos

Im ersten Fall sah ein 13-jähriges Mädchen am 04. März, zwischen 18.40 und 18.45 Uhr, allein einem Film in einem Saal im Mathäser Filmpalast an der Bayerstraße. Während der Vorstellung setzte sich der unbekannte Täter auf einen leeren Platz neben ihr und begann laut Polizei plötzlich sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen.

Das Mädchen setzte sich daraufhin auf einen anderen Platz, woraufhin der Mann aus dem Kino flüchtete. Die 13-Jährige vertraute sich zuhause einem Familienangehörigen an, welcher daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattete.

Der zweite Fall sexuellen Missbrauchs fand ebenfalls in demselben Kino statt. Ein Unbekannter setzte sich am 18. März, zwischen 17.15 und 18 Uhr neben eine 12- und eine 13-Jährige, während sie einen Film schauten. Auch dieses Mal nahm der Mann neben den Kindern sexuelle Handlung an sich selbst vor.

Als die Mädchen dies bemerkten, flüchtete der Mann aus dem Kino-Saal und entkam. Die Kinder meldeten diesen Vorfall unverzüglich bei Kino-Mitarbeitern, welche die Polizei über den Notruf 110 von diesem Vorfall informierten.

Unbekannter Mann setzt sich in Kino-Saal neben Mädchen und beginnt sexuelle Handlungen an sich selbst

In beiden Fällen handelt es sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei um denselben Täter.

Das Kommissariat 17 übernahm die Ermittlungen in beiden Fällen und erlangte dabei auch Fotos des Täters aus Überwachungskameras. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, der durch das Amtsgericht München erlassen wurde.

Die Fotos können bei der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei aufgerufen werden.

Zeugenaufruf der Münchner Polizei Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 17, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wer in Bayern Opfer sexueller Gewalt und von Missbrauch wurde, kann sich nun am Telefon anonym über Hilfe informieren. Wohin sich Betroffene noch wenden können...

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.