Sexueller Übergriff auf junge Frau und Straßen-Schlägerei: Polizei München verhaftet 37-Jährigen

Von: Benedikt Strobach

Die Polizei München ermittelt gegen einen 37-Jährigen wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine 19-Jährige sowie wegen Bedrohung auf offener Straße. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei München hat einen 37-Jährigen nach einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige und eine Schlägerei auf der Kreillerstraße festgenommen.

München / Berg am Laim ‒ Am Donnerstagvormittag ist es in Berg am Laim im Bereich der Kreillerstraße zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Dabei konnten die Einsatzkräfte einen 37-Jährigen festnehmen. Der Mann hatte zuvor sexuelle Handlungen an einer 19-Jährigen gegen deren Willen vorgenommen und sie anschließend bedroht. Kurz darauf war er zudem in eine Schlägerei mit einem 47-Jährigen verwickelt.

Polizeieinsatz in München: 37-Jähriger nach sexuellem Übergriff auf junge Frau, Bedrohung und Schlägerei verhaftet

Wie die Münchner Polizei berichtet, befand sich der 37-Jährige zunächst mit der 19-Jährigen in einer Wohnung im Bereich der Kreillerstraße. Dort wurde der Mann übergriffig: Er versuchte, sexuelle Handlungen an der jungen Frau gegen deren Willen vorzunehmen, wurde dabei auch gewalttätig und schlug zu. Als die 19-Jährige versuchte, zu fliehen, verfolgte der 37-Jährige sie auf die Straße.

Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der Mann die junge Frau mit einem scharfen Gegenstand bedrohte, wie die Polizei berichtet. Die 19-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt bereits telefonisch einen Angehörigen, den 47-Jährigen, über den Vorfall informiert, woraufhin dieser sich auf den Weg zu ihr machte. Während er unterwegs war, verständigte der Angehörige auch die Polizei. Diese schickte fünf Streifen zur Einsatzörtlichkeit.

Im Bereich der Kreillerstraße trafen der 47-Jährige und der 37-Jährige aufeinander. Dort kam es dann zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der Angehörige der jungen Frau mehrfach mit einem von ihm mitgeführten Holzstock auf den 37-Jährigen ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Zu diesem Zeitpunkt trafen die alarmierten Polizeibeamten ein.

Die Einsatzkräfte konnten den Holzstock des 47-Jährigen sowie den scharfen Gegenstand des 37-Jährigen vor Ort sicherstellen. Der Angehörige der 19-Jährigen wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Der 37-Jährige wurde wegen seiner Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Danach brachten ihn die Polizisten in die Haftanstalt im Polizeipräsidium München. Er wurde wegen des Sexualdelikts und wegen Bedrohung angezeigt. Am nächsten Tag wurde der 37-Jährige einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Danach wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

