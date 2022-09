Baustellenfahrzeuge versperren den Weg: BA fordert mehr Sicherheit für Schüler

BA stellt Dringlichkeitsantrag: Stadt München soll Sicherheit am Schulweg in Freiham gewährleisten

Teilen

So sieht es in Freiham in vielen Straßen aus: Baufahrzeuge parken die Gehwege gänzlich zu. © privat

BA stellt Dringlichkeitsantrag für mehr Schulwegsicherheit in Freiham: Können freiere Gehwege nur durch Maßnahmen des Ordnungsamts erreicht werden?

Freiham - Mit Beginn des neuen Schuljahres ist die Gewährleistung sicherer Schulwege rund um den Bildungscampus Freiham wieder ins Blickfeld gerückt. Weil an allen Ecken und Enden des neuen Quartiers gebaut wird, ist die Lage seit Langem angespannt – Gehwege werden von Baufahrzeugen zugeparkt, an vielen Straßen teilen sich Laster und radfahrende Kinder die Fahrbahn. Bereits in den vergangenen Jahren ist darum eingegriffen worden: Unter anderem wurde an der Aubinger Allee ein Gehweg auch für Fahrradfahrer freigegeben – das hatten die Elternbeiräte des Campus gefordert.

BA stellt Dringlichkeitsantrag: Stadt soll Schulwegsicherheit in Freiham gewährleisten

Probleme gibt es aber weiterhin – und sie nehmen zu, wie Wolfgang Bösing (Grüne) vom BA Aubing berichtet. „Inzwischen sind die Gehwege im gesamten Gebiet durch mehr Baustellen und deren Fahrzeuge blockiert.“ Besonders betroffen sei allerdings der Bereich an der Aubinger Allee zwischen Ellis-Kraut- und Albert-Camus-Straße.

Deshalb hat seine Fraktion zusammen mit den Vertretern von CSU, FDP, SPD und FW/ÖDP einen interfraktionellen Dringlichkeitsantrag gestellt, der auch angenommen wurde. Darin fordern die Lokalpolitiker die Stadt dazu auf, dass das Mobilitäts- und das Planungsreferat zusammen mit Polizei und Stadtteilmanagement die Schulwegsicherheit in Baustellenbereichen herstellen sollen.



Dem Mobilitätsreferat liege der Antrag aus dem BA 22 zwar noch nicht vor, wie Sprecherin Sarah Kellermann auf Anfrage mitteilt. Man habe aber bereits viel für die Schulwegsicherheit getan – etwa Baustellenbereiche eingezäunt oder Beschilderungen sowie Warnhinweise errichtet. Für viele Schulkinder sei laut Kellermann auch für eine kostenfreie Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gesorgt, damit die Schüler nicht auf das Fahrrad angewiesen sind oder weite Strecken gehen müssten.



Baustellenfahrzeuge versperren den Weg: BA fordert mehr Sicherheit für Schüler

Die Fraktionen des Aubinger BA sehen das Problem aber als grundlegender an. Denn Handwerker hätten in München generell das Recht, auch auf Gehwegen zu parken, so Bösing. Deswegen könne die Polizeiinspektion Pasing auch nur denjenigen einen Strafzettel erteilen, die nicht nachweisen können, dass sie an den Baustellen vor Ort arbeiten.



Die Forderung der Lokalpolitiker: Stadt und Stadtteilmanagement sollen sich mit den Bauherrn und Baufirmen in Kontakt setzen, damit diese die Schulwegsicherheit beachten. Man versuche zudem, durch Flyer die Bauarbeiter für das Thema zu sensibilisieren. Zusätzlich hat die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung Maßnahmen ergriffen. Erst kürzlich wurde am Germeringer Weg ein weiterer gemeinsamer Geh- und Fahrradweg eingerichtet.

„Falls die bisherigen Maßnahmen jedoch nicht ausreichen, müsste man das Ordnungsamt einschalten“, findet Bösing. Denn nur dieses könne dafür sorgen, dass die an Baustellen Tätigen generell auf den Gehwegen in Freiham nicht mehr parken dürften.

Louisa Lettow

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.