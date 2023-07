Testlauf für die Sicherheitswacht in München ‒ Laimer Polizei will Auswahlgespräche führen

Von: Daniela Borsutzky

Bürger, die im Viertel patrouillieren: Polizei will die Sicherheitswacht in Laim testen. © Daniel Karmann/dpa

Weil sich manche Laimer im öffentlichen Raum unwohl fühlen, soll eine ehrenamtliche Sicherheitswacht getestet werden. Der BA ist mehrheitlich einverstanden.

Laim ‒ Die Polizeiinspektion (PI) 41 will Bewerbungsgespräche zum Aufbau einer Sicherheitswacht (s. Kasten) in Laim führen. Polizeioberrat Martin Bachmaier hat sich jetzt beim örtlichen Bezirksausschuss die „Erlaubnis“ geholt, ein Personalauswahlverfahren durchzuführen.



Polizei will Sicherheitswacht in Laim testen: Diskussion im BA

Bereits vor der jüngsten Sitzung des Gremiums hätten die BA-Mitglieder eine mögliche Einführung in nicht-öffentlichen Runden diskutiert. Auf Hallo-Nachfrage erklärt Viertel-Chef Josef Mögele (SPD), dass der Vorschlag von der PI an den BA herangetragen wurde.

Weil sich manche Laimer im öffentlichen Raum unwohl fühlen würden, wolle man einen Versuch wagen. Mögele betonte aber auch: „Die Polizei hat Personalprobleme. Lieber wären mir mehr Beamte.“

In der Sitzung meldete sich zunächst Martin Beier (Grüne) zu Wort: „Wir haben das in der Fraktion kontrovers diskutiert. Für mich persönlich überwiegen die Pro-Argumente.“ Dies begründete Baier auch mit dem Vertrauen in die Polizei vor Ort, welche für Auswahl, Ausbildung und Betreuung der Ehrenamtlichen zuständig ist.

Polizeioberrat Martin Bachmeier will die Sicherheitswacht in Laim testen. © Daniela Borsutzky

Kritik an Sicherheitswacht: „kann mich auch nicht nach 40 Stunden Ausbildung in den OP stellen“

Zudem lobte er, dass der BA involviert werden soll. „Nach einer Probezeit müssen wir evaluieren, ob wir sie weiterführen, etwas ändern oder gar abbrechen“, sagte Beier.

Die weiteren anwesenden Mitglieder seiner Fraktion waren anderer Meinung. Renate Spannig gab zu bedenken, dass beispielsweise Probleme mit Bettlern ein Fall für die soziale Arbeit wären.

Und Nicola Fritz führte einen „harten Vergleich“ an: „Wenn ich mich medizinisch engagieren will, kann ich mich auch nicht nach 40 Stunden Ausbildung in den OP stellen.“

Hingegen „zu einhundert Prozent überzeugt“ sei die CSU, so Fraktionssprecherin Alexandra Gaßmann. Das Konzept sei schlüssig und man fühle sich gut informiert. Auch innerhalb der SPD sei das Stimmungsbild positiv. „Die Befürchtung, dass falsches Personal ausgewählt werden könnte, hat sich zerschlagen“, erklärte Jürgen Schaller. Die Vertreter von FDP und AfD waren nicht anwesend.



Testlauf für Sicherheitswacht in Laim: BA mehrheitlich einverstanden

Bachmeier erklärte, dass er den Testlauf nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit aus dem Gremium starten werde. Für die sah es zunächst schlecht aus: 20 Mitglieder waren anwesend, 13 stimmten dafür und sieben dagegen.

Allerdings hatten drei der fünf abwesenden Mitglieder ihr Votum vorab der Geschäftsstelle mitgeteilt. Somit ergab sich letztlich ein Verhältnis von 16 Pro- zu sieben Gegenstimmen für einen Versuch.

Die Wacht Die Sicherheitswacht besteht aus ehrenamtlichen Teams, die als Ergänzung zur Polizei Streife gehen. Durch ihre sichtbare Anwesenheit in der Öffentlichkeit sollen sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Zu erkennen sind sie unter anderem an einer dunkelblauen Einsatzjacke, die der Kleidung der bayerischen Polizei nachempfunden ist. Des weiteren sind sie ausgestattet mit Pfefferspray, Taschenlampe und Erste-Hilfe-Set. Per Funkgerät können die Ehrenamtlichen außerdem die Einsatzzentrale erreichen. Gegebenenfalls dürfen sie Personalien feststellen und Platzverweise erteilen. Ansonsten haben sie das sogenannte Jedermann-Recht. Das bedeutet, dass ein Straftäter, der auf frischer Tat ertappt wird, festgehalten werden darf, bis die Polizei kommt. In einem 40-stündigen Kurs werden die Ehrenamtlichen von der örtlichen Polizeiinspektion geschult. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde.

