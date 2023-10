Seit 2 Jahren: Verzweifelte Suche nach dem verlorenen Siegelring des verstorbenen Vaters

Von: Katrin Hildebrand

Der junge Koch Jonas Eberwein hat den Ring seines Vaters fast immer getragen. © privat

Jahrelang sucht der Koch Jonas Eberwein den Ring seines verstorbenen Vaters, den er nach einem Isarbad vergessen hatte. Weiterhin gibt er die Hoffnung nicht auf:

München ‒ Jonas Eberwein geht es nicht um den materiellen Wert. Dem 28-jährigen Koch geht es um die Erinnerung. Vor zehn Jahren ist sein Vater gestorben – mit 63 an einer seltenen Blut-Erkrankung. Der Ring, den Eberwein bis heute verzweifelt sucht, gehörte ihm. Vor zwei Jahren ist das Schmuckstück auf einer Treppe am Isarufer direkt gegenüber der Weideninsel verschwunden. Doch noch immer hat Eberwein die Hoffnung nicht aufgegeben.

Verloren ging das Schmuckstück an der Treppe gegenüber der Weideninsel am Ostufer der Isar. © Klaus Haag

Zum letzten Mal gesehen hat er den goldenen Siegelring am 26. Juni 2021. An diesem Samstagmorgen war es kühl, erinnert er sich im Gespräch mit Hallo. Seine Finger seien klamm gewesen als er zum Joggen ging. „Ich hab damals am Isartor gewohnt und bin oft zur Weideninsel gelaufen.“ Diese liegt südlich des Deutschen Museums in der Isar. Als er am Ostufer, also auf Seite der Unteren Au, dort ankam und kurz ins Wasser springen wollte, nahm er den Ring ab. Er legte ihn auf die flachen Treppenstufen, die an der Stelle zum Fluss führen, und ging ohne ihn schwimmen. Als er aus dem Wasser kam, zog er sich wieder an und lief weiter.



Keine Ergebnisse über Flyer und Fundbüro

„Nach ein paar Minuten fuhr ich mir instinktiv mit dem Daumen über den Ringfinger“, erinnert er sich. Der Schock war groß. Er fühlte keinen Ring. Er hatte diesen am Wasser liegen lassen. Doch wieder an der Treppe angekommen, war das Schmuckstück verschwunden.



Passanten sahen ihn panisch suchen, sprachen ihn an. Er schilderte die Misere. Die Menschen erklärten ihm, dass sie kurz zuvor ein Mann angesprochen und gefragt hatte, ob jemanden einen Ring vermisse. Als alle verneinten, sei der Herr weitergegangen. Er sei sportlich, braun gebrannt, zwischen 35 und 50 Jahre alt gewesen und habe einen kniehohen dunklen Hund dabei gehabt. Die Suche nach dem Mann verlief erfolglos.



Das Siegel ist sehr auffällig. © privat

Seit dem Sommertag vor über zwei Jahren hat Jonas Eberwein unzählige Flyer aufgehängt. Jeden Monat fragt er im Fundbüro nach. Auch zahlreiche Schmuck- und Goldläden sowie Pfandleihhäuser hat er angemailt und angerufen. Ohne Erfolg. „Seitdem saß ich immer wieder gegenüber der Weideninsel und wartete auf einen Mann mit Hund.“ Das allerdings kann er mittlerweile nur noch selten machen. Denn Eberwein lebt seit einiger Zeit in Hamburg, arbeitet als Koch in einem Hotel.



„Halte es kaum aus“

„Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, dass ich das Heiligste von meinem Vater verloren habe.“ Den Siegelring habe dieser immer getragen. So tat es anschließend auch Jonas, obwohl das Schmuckstück eigentlich seinen Brüdern zugestanden habe. „Der eine fand ihn aber zu wuchtig, dem anderen hat er nicht gepasst.“ Dass er ihn verloren hat, wurmt ihn sehr. „Meine Brüder machen mir keine Vorwürfe, aber ich halte es kaum aus.“



Nun hofft der Koch, dass die Münchner ihm helfen können, den goldenen Ring mit dem rötlichen Siegel wiederzubekommen. Auf dem Siegel befindet sich ein Blätterkranz. In dessen Inneren sind zwei Figuren mit ausgestreckten Armen und Zweigen in den Händen abgebildet. Links der oberen Figur steht der Buchstabe M, rechts die Buchstaben LH. Die untere kleinere Figur ist von einer Art Spatenform umgeben.

