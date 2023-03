Ehemaliges Siemens-Gebäude in München bald in neuem Glanz: Stadtratsbeschluss zum Umbau des Hochhauses ist fix

Von: Daria Gontscharowa

Das markante Hochhausgebäude aus den 1960er-Jahren bleibt erhalten, wird saniert und um zwei Zusatzbauten ergänzt. © PG Baierbrunner Str. 54 S.à r.l

Das 23-stöckige ehemalige Siemens-Gebäude in München wird umgebaut. Das in den 60er Jahren in Obersendling erbaute Hochhaus soll weiter gewerblich genutzt werden.

Obersendling ‒ Nach fast 20 Jahren Leerstand und diversen Eigentümerwechseln wird nun das ehemalige Siemens-Hochhaus in Obersendling saniert und um zwei Zusatzbauten ergänzt. Der Stadtrat hat jetzt einen entsprechenden Satzungsbeschluss darüber gefasst.

Das Gebäude wurde in den Jahren 1961 bis 1963 nach den Plänen des Architekten Hans Maurer errichtet. Mit 23 Etagen und einer Höhe von 75 Metern war das Haus das höchste Bauwerk der Stadt.

Ehemaliges Siemens-Gebäude in München wird umgebaut: Stadtrat beschließt gewerbliche Nutzung

Der Stadtrat hat nun entschieden, eine gewerbliche Nutzung des Gebäudes beizubehalten. Die Räumlichkeiten sollen auf verschiedene Nutzer aufgeteilt werden. Dort werden Flächen für Co-Working, Start-ups sowie Cafés und Läden entstehen.

Vor einigen Jahren wollte der ehemalige Investor Hubert Haupt in dem einstigen Büroturm 250 Wohnungen einrichten. Diese Pläne wurden jedoch verworfen.

Sanierung des ehemaligen Siemens-Gebäudes in München: Örtlicher Bezirksausschuss begrüßt Bauvorhaben

Der Chef des örtlichen BA, Ludwig Weidinger (CSU), begrüßt das aktuelle Bauvorhaben und betont, dass der Umbau des Gebäudes in Wohneinheiten kaum realisierbar sei. Die modernen Büroräume ließen sich hingegen völlig unproblematisch einrichten.

Die markante Vorderseite des Hauses muss laut Stadt aus energetischen Gründen komplett erneuert werden. Die neue Hochhausfassade wurde in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz überarbeitet und entwickelt ‒ eine Empfehlung aus der Kommission für Stadtgestaltung.

Beim Umbau des ehemaligen Siemens-Gebäudes in München soll auf Nachhaltigkeit geachtet werden

Es ist auch vorgesehen, dass das gesamte Gebäudeensemble mit einer Zertifizierung für Nachhaltigkeit nach LEED-Platin Standard umgesetzt wird ‒ ein international anerkanntes Label für nachhaltiges Bauen. Unter anderem sind begrünte Dächer und ein umfangreicher Einsatz von Photovoltaik geplant.

Darüber hinaus sind Grün- und Freiflächen auf dem Gelände vorgesehen, von denen auch die Nachbarschaft profitieren sollen. Der Baumbestand wird so weit wie möglich erhalten und durch Neupflanzungen ergänzt.

Im Westen und Norden des Areals rund um das ehemalige Siemens-Hochhaus grenzt das geplante Wohnquartier „Campus Süd“ an, für das im November 2022 der Satzungsbeschluss gefasst wurde.

