Kein Silvester-Feuerwerk innerhalb des Mittleren Rings? München plant wieder Böller-Verbotszonen

Von: Jonas Hönle

München plant wohl erneut Böller-Verbotszonen an Silvester innerhalb des Mittleren Rings. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Silvester ohne Feuerwerk innerhalb des Mittleren Rings? In München ist wieder eine Böller-Verbotszone vorgesehen. Umwelthilfe und Polizei fordern ein komplettes Böllerverbot.

Während den zwei letzten Jahren der Corona-Pandemie ist das Silvester-Feuerwerk an vielen Orten in Deutschland ausgefallen. Einige Städte wie München hatten neben dem damals bundesweit geltendem Verkaufsverbot für Pyrotechnik auch Böller-Verbotszonen eingerichtet.

2022 soll es diese in der bayerischen Landeshauptstadt wieder geben. Wie die Stadt der dpa mitteilte, werde das Böllern innerhalb des Mittleren Rings wieder nicht erlaubt sein.

Ein erneutes Verkaufsverbot und ein An- und Versammlungsverbot für Silvester und Neujahr sind aber nicht absehbar. 2020 und 2021 waren sie zum Jahreswechsel verhängt worden, um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie vor Überlastung zu schützen - unter anderem, indem Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht verhindert werden. Die Entscheidung über ein Böllerverbot zu Silvester liegt nun nach Auskunft des Bundesumweltministeriums bei den Städten und Landkreisen.

Kein Feuerwerk innerhalb des Mittleren Rings - Böller-Verbotszonen in München an Silvester 2022/2023 vorgesehen

Unabhängig davon darf in ganz Deutschland in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden keine Pyrotechnik abgebrannt werden.

Manchen geht das nicht weit genug. Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich für ein Ende des privaten Silvester-Feuerwerks ein und argumentiert unter anderem mit der hohen Feinstaubbelastung durch Böller und Raketen, dem Müllaufkommen und der Belastung für Tiere.

Umwelthilfe und Polizei-Gewerkschaft fordern Böllerverbot in Deutschland

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht sich für ein generelles Verbot des privaten Abbrennens von Silvester-Feuerwerk aus. Schon allein aufgrund der enormen und völlig unnötigen Schadstoffproduktion sowie der Müllberge auf den Straßen am Neujahrsmorgen sei dies eine für viele vielleicht schmerzhafte, aber sinnvolle Maßnahme, teilte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke mit.

Dies gelte erst recht mit Blick auf das hohe Unfallrisiko - vor allem unter Alkoholeinfluss -, Böller- und Raketen-Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter, Sachbeschädigungen und die Belastungen vieler Menschen und Tiere durch Feuerwerk.

