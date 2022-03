Die Sitzsteine am Stachus-Brunnen kommen zurück ‒ München stellt die Steine mit Corona-Abstand wieder auf

Von: Jonas Hönle

Die Sitzsteine am Stachus-Brunnen in München werden wieder aufgestellt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Der Stachus ist ein beliebter Treffpunkt in München, jetzt werden auch die Sitzsteine wieder aufgestellt. Die waren wegen Corona auf Bitte der Polizei entfernt worden.

Die beliebten Sitzsteine am Stachus kommen wieder. Da der Brunnen in München ein beliebter Treffpunkt ist, wurden die Steine im April 2020 auf Bitte der Polizei abgebaut. Dort hätten sich so viele Leute aufgehalten, dass die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten.

Mit Corona-Abstand - Die Sitzsteine am Stachus-Brunnen in München werden wieder aufgebaut

Die Sitzsteine werden nun zum Frühlingsbeginn, ab dem 21. März, wieder um den Stachus-Brunnen aufgestellt. Wie die Stadt München mitteilt, wird dabei auf den Corona-Abstand von mindestens 1,5 Meter geachtet.

Ab Mitte Mai wird der Brunnen an dem beliebten Treffpunkt auch wieder aufgedreht. Das Wasserspiel ist dann nach den Eisheiligen, wenn kein Bodenfrost mehr zu befürchten ist, wieder zu bewundern.

Stachus-Brunnen in München Der Stachus-Brunnen wurde von Professor Winkler gemeinsam mit der Münchner Fußgängerzone gestaltet und ist 1972 in Betrieb gegangen. Er bildet den städtebaulichen Abschluss der Fußgängerzone und trennt durch seinen kuppelartigen Wasserdom die Fußgängerzone optisch und akustisch vom Verkehr in der Sonnenstraße. Der Stachus-Brunnen ist nicht nur eine der größten Brunnenanlagen Münchens, sondern zählt mit seinen Sitzsteinen auch zu den beliebtesten und wurde 2018 umfassend saniert.

