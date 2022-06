Skulptur ohne Kopf: Unbekannte köpfen Skulptur am Karl-Danner-Brunnen im Taxispark

Von: Ursula Löschau

Unbekannte haben die Skulptur am Karl-Danner-Brunnen im Taxispark geköpft. © privat

Unbekannte Täter haben die Skulptur am Karl-Danner-Brunnen im Taxispark geköpft. Die Polizei sucht nach den Tätern, das Baureferat prüft einen Ersatz.

Gern Der Karl-Danner-Gedächtnisbrunnen im Taxispark ist Opfer von Vandalismus samt Diebstahl geworden. Unbekannte haben der Brunnenfigur den Kopf abgeschlagen und diesen offenbar auch mitgenommen. Jedenfalls ist er weg. „Eine Anzeige bei der Polizei ist bereits erfolgt. Das Baureferat prüft derzeit eine Rekonstruktion des Kopfes zur Wiederherstellung der Skulptur“, teilt die Pressestelle der Behörde mit. Kosten könnten noch nicht beziffert werden.

Skulptur ohne Kopf im Taxispark: Nicht der erste Fall von Vandalismus

Der Schaden sei bei einer routinemäßigen Begehung der Grünanlage durch die Gartenbauabteilung entdeckt worden und falle in dieser Form durchaus aus dem Rahmen. „Vandalismus in Verbindung mit Diebstahl kommt in städtischen Grünanlagen, beziehungsweise an städtischen Brunnen sehr selten vor“, erklärt die Pressestelle auf Hallo-Anfrage.

Der Brunnen ist nach deren Auskunft in der Denkmalliste des Landesamts für Denkmalpflege als „Gedenkbrunnen, barockisierend, 1921, im Park für Kriegsbeschädigte“ beschrieben. Weitere Informationen lägen dem Baureferat nicht vor.



Anwohner berichten zudem, dass dies nicht der erste Vorfall war: „Vor einigen Monaten war die Figur mit Farbe beschmiert worden und jetzt das“, schreibt eine Leserin. Es werde „immer schändlicher, was da drüben los ist im Park“.

