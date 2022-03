Umstellung auf Erdgas in München unsicher ‒ Späterer Ausstieg aus der Kohle im HKW Nord

Wegen der unklaren Versicherungslage prüfen die SWM Alternativen für den Kohleausstieg zur nächsten Heizperiode. © SWM

Der russische Angriffskrieg hat Auswirkungen auf die Energie-Versorgung in Deutschland. Die SWM schlagen deswegen einen späteren Kohleausstieg in München vor.

München - Um die CO2-Emissionen zu senken und zur Energiewende in München beizutragen, haben die SWM zum Jahresbeginn bekanntgegeben, dass eine Umstellung von Kohle auf Erdgas im Block Zwei des Heizkraftwerks Nord noch zur Heizperiode 2022/23 technisch umsetzbar wäre. Durch die unsichere Versorgungslage hat sich diese Strategie nun allerdings geändert.

Auch die Spritpreise in Deutschland steigen aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Der Liter Diesel oder Super E10 kostet an der Tankstelle in Deutschland immer mehr. Auch am Donnerstag zeichnet sich ein weiterer Anstieg ab.

Unsichere Versorgungslage in Süddeutschland: SWM schlagen späteren Kohleausstieg vor

Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den von der russischen Regierung angekündigten möglichen Stopp der Lieferung von Erdgas ist die Energie-Versorgungslage angespannt, die Gaspreise haben sich laut bereits jetzt verfünffacht.

Die Versorgung der süddeutschen Gasspeicher bis in den kommenden Winter und möglicherweise darüber hinaus ist daher laut SWM nicht zu hundert Prozent abgesichert. Aktuell liegt der Füllstand unter 20 Prozent, der Gaszufluss aus Russland ist deutlich unter dem langjährigen Mittel.

Das ersatzlose Abstellen des Blocks Zwei im HKW Nord zur nächsten Heizperiode sei keine Option, da er für die zuverlässige Strom- und Fernwärmeversorgung von München unverzichtbar ist.

Umstellung von Kohle auf Erdgas: SWM stellen Alternativen vor

Angesichts des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden unklaren Perspektive in Sachen zuverlässige Energieversorgung hat die SWM jetzt den Zeitplan der Umstellung von Kohle auf Erdgas überprüft. Das Fazit: Eine Umstellung zur Heizperiode 2022/23 scheint aktuell nicht sinnvoll, da die Versorgungssicherheit dann nicht gewährleistet ist.

Als mögliche Alternativen für die Umstellung 2022/23 sehen die SWM den Weiterbetrieb mit Kohle, soweit vermindert wie technisch möglich, nach Beschlussvorlage des Stadtrats sowie spätere Umstellungen zu den Heizperioden 2023/24 oder 2024/25. Die spätere Umstellung wäre laut SWM ökologisch gesehen noch immer eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Stand des letzten Stadtratsbeschlusses zu Block Zwei.

Die möglichen Alternativen wollen die SWM am 15. März dem Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft vorstellen. Selbst schlagen sie in Anbetracht von Versorgungssicherheit, Ökologie und Wirtschaftlichkeit vor, die Umstellung von Kohle auf Erdgas zur Heizperiode 2023/24 vorzunehmen.

