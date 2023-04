Fahrradparkhäuser am Sollner Bahnhof: Mobilitätsreferat soll handeln

Lokalpolitiker wollen zwei Radlparkhäuser am Sollner S-Bahnhof

Viel Platz für ein Fahrradparkhaus auf dem wenig frequentierten P+R-Parkplatz auf der Ostseite des S-Bahnhofs Solln. © Gabriele Uelses

Der Sollner Bahnhof soll mit Fahrradparkhäusern mehr Stellplätze für Radler bekommen. Zuvor muss aber noch die Frage nach den Standorten eruiert werden.

Solln ‒ Überfüllte Fahrradunterstände, am Brückengeländer und entlang umliegender Zäune angekettete oder kreuz und quer liegende Fahrräder – wenn es nach der SPD-Fraktion im BA 19 geht, sollen diese Missstände rund um den S-Bahnhof Solln möglichst bald der Vergangenheit angehören. In einem Antrag wird das Mobilitätsreferat der Stadt (MOR) deshalb jetzt aufgefordert, auf dem P+R-Gelände auf der Ostseite des Bahnhofs ein Fahrradparkhaus zu errichten.

Überbelegt und chaotisch – der Fahrradabstellplatz auf der Westseite des Bahnhofs. © Gabriele Uelses

Fahrradparkhäuser haben im Gegensatz zu einfachen, überdachten Abstellplätzen, Videoüberwachungskameras und eine elektronische Kontaktmöglichkeit zur P+R-Leitstelle. Nach Ansicht von Fraktionssprecherin Dorle Baumann, wäre dafür ausreichend Platz vorhanden. Aktuell ist er 72 Autos vorbehalten.

Fahrradparkhäuser am Sollner Bahnhof: Weiteres Parkhaus auf Westseite

„Der Parkplatz wird wenig angenommen und ist meist nur sehr dünn besetzt“, stellt sie fest. Wolfgang Großmann, Geschäftsführer der Firma P+R Park & Ride München, bestätigt, dass der Sollner Bahnhof nicht zu den stark frequentierten P+R-Anlagen gehört. Die 34 Fahrradabstellplätze, die auf dieser Seite vorgehalten werden, seien allerdings auch nicht immer voll belegt.



Das Problem: Viele Radfahrer steuern vom Westen her den S-Bahnhof an und parken ihr Fahrrad dort. Der dafür vorgesehene überdachte Abstellraum ist aber regelmäßig überfüllt, was dann zum ausweichenden, nicht vorgesehenen Abstellen in der Umgebung führt. Der BA bittet daher das Mobilitätsreferat im Antrag auch darum, zu prüfen, ob für ein weiteres Fahrradparkhaus auf der Westseite genügend Platz vorhanden sei.



„Sicherere und vor allem mehr Fahrradabstellplätze“ befürwortet auch Peter Sopp (Grüne). Damit ließe sich das beidseitige wilde Abstellen auf Gehsteigen und an Zäunen eindämmen. Mancher Fahrradfahrer würde es vielleicht auch auf sich nehmen, unter den Gleisen auf die andere Seite zu fahren, wenn es dort deutlich bessere und attraktivere Abstellmöglichkeiten gebe.



Fahrradparkhäuser am Sollner Bahnhof: Mobilitätsreferat soll handeln

Die Zeit sei ideal, um aktiv zu werden, so Baumann. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat seit März einen neuen Förderaufruf „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ gestartet. Gefördert werden Abstellanlagen ab 100 Plätzen an Bahnhöfen des Schienenpersonenverkehrs, an Busbahnhöfen und zentralen Stationen des Öffentlichen Personenverkehrs.

Der BA fordert das MOR dazu auf, sich beim durchführenden Bundesamt für Logistik und Mobilität für die notwendigen Fördergelder zu bewerben. „Dem BA entstehen keine Kosten und wir zeigen, auch als Kommune, dass wir die Umsetzung zu mehr Fahrradnutzung zugunsten des Klimas unterstützen“, resümiert die Lokalpolitikerin.



Eine Hallo-Anfrage, wie viele Radlparkhäuser mit wie vielen Stellplätzen es in München bereits gibt – und ob weitere in Planung sind – hat das MOR innerhalb knapp einer Woche nicht beantwortet.

Gabriele Uelses

