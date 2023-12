Bürgerinitiative aus Solln beschwert sich über gesundheitsschädliche Geruchsbelästigung und bittet die Stadt um Hilfe

Von: Daria Gontscharowa

Drucken Teilen

Die Sollner Bürgerinitiative um Stefan Brenske (l.) und Alexander Eberle (r.) verlangt, dass die Firma Renolit investiert, um die Gesundheit der Nachbarschaft zu schützen. © privat

Eine Bürgerinitiative beklagt seit Jahren künstlichen Gestank von einer Fabrik und sorgt sich um ihre Gesundheit. Wie Konzern und Stadt reagieren:

Solln – Es riecht und es reicht: Bei der jüngsten Sitzung des BA 19 beklagte sich die neugegründete Sollner Bürgerinitiative „Plastikfrei atmen“ um Stefan Brenske und Alexander Eberle über Geruchsbelästigung. Diese sei nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitsschädlich. „Die Firma Renolit an der Morgensternstraße 9 stellt in großen Mengen PVC (Polyvinylchlorid) -Folien her. Dabei kommen gesundheitsschädliche Stoffe wie Weichmacher zum Einsatz. Bürger beschweren sich seit Jahren über Kunststoffgerüche und machen sich Sorgen um deren Giftigkeit“, sagt Brenske gegenüber Hallo.

Die Anwohner nehmen an, dass Filterverfahren des Unternehmens nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Wahrscheinlich habe sich die Firma deswegen dem freiwilligen Umweltmanagementsystem (EMAS) nicht angeschlossen. Bei diesem sind Organisationen dazu verpflichtet, sich mehr mit Umweltbelangen zu befassen.

Gesundheit auf dem Spiel?

Die Sollner haben sich bereits im Frühjahr ans Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) gewandt – ohne Erfolg. „Das Referat hält eine Überprüfung der Gefährlichkeit der Emissionen für nicht erforderlich. Laut der Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes muss erst bei einer jährlichen Produktion ab 10 000 Tonnen gemessen werden. Das RKU geht hier von einer kleineren Zahl aus“, berichtet Brenske. Er unterstreicht, dass die Initiative diese Menge für prüfungswürdig halte.

Auf Hallo-Nachfrage teilt das Referat mit: „Dem RKU liegen Daten zur Produktion von PVC-Folien vor. Diese unterschreitet die Mengenschwelle von 10 000.“ Es handele sich deswegen um nicht genehmigungsbedürftige Anlagen und die gesetzlichen Eingriffsmöglichkeiten des Referates seien hier deswegen eingeschränkt. Die Bürger seien bereits in Gesprächen mit mehreren unabhängigen Experten gewesen. „Nach deren Einschätzung beträgt die Verarbeitungsmenge jährlich mindestens mehrere zehntausende Tonnen. Die Bürger werden getäuscht“, glaubt Brenske.

Wie schon bei der Bürgerversammlung beantragte die Initiative beim BA eine Überprüfung der hergestellten Mengen, der Geruchsbelästigung und möglichen Schädlichkeit der Emissionen. Außerdem verlangen die Anwohner, dass der Betrieb seine Zertifizierung nach dem Standard EMAS schnellstmöglich nachholt. „Um sich dazu zu äußern,benötigt man fachliche Kompetenz“, sagt BA-Chef Ludwig Weidinger (CSU) im Gespräch mit Hallo. Das Gremium werde die Anträge daher an die Stadt weiterleiten.

Derzeit führt die Initiative ein Geruchsprotokoll, das dem RKU vorgelegt werde. „Wir sind keine Industriefeinde. Es geht nicht darum, die Firma stillzulegen. Wir verlangen aber, dass notwendige Investitionen getätigt werden, um die Gesundheit der Nachbarschaft bestmöglich zu schützen“, betont Brenske. Falls die Anträge nichts bewirken, würde die Initiative Bürgerunterschriften sammeln und vor Gericht ziehen.

Zurückweisung: Renolit halte sich an Regelungen

Die Vorwürfe der Bürgerinitiative weist das Unternehmen zurück: „Eine Zertifizierung hätte nicht zur Folge, dass wir anders handeln oder eine andere Technik einsetzen müssten. Ohnehin hält sich Renolit an alle Regelungen“, sagt Unternehmenssprecherin Anne-Kathrin Mugrauer. Da die Firma verschiedene Kunststofffolien herstelle, übersteige die Gesamtproduktion tatsächlich die Menge von 10 000 Tonnen pro Jahr. „Die Produktion von PVC-Folien liegt aber deutlich darunter“, sagt Mugrauer.

Bezüglich des Themas Gesundheitsgefährdung teilt das Referat mit: „Dem RKU liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine gesundheitliche Belastung der Anwohner vor.“ Die im Betrieb eingesetzten Stoffe seien bekannt und würden nicht zu den besonders problematischen gehören. Dennoch nehme das RKU die Punkte ernst und prüfe diese derzeit eingehend.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.