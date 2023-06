Neun Sommerstraßen 2023 in München: Wo die Flaniermeilen eingerichtet werden & wann sie öffnen

Von: Sebastian Fuchs

Neun Sommerstraßen werden in diesem Jahr in München eingerichtet. (Symbolbild) © Michael Nagy/Presseamt München

Bereits zum vierten Mal in Folge werden in diesem Jahr wieder Sommerstraßen in München eingerichtet. Wo sie 2023 sind und wann sie öffnen.

München ‒ Neun Sommerstraßen wird es in diesem Jahr im Münchner Stadtgebiet geben. Die zeitlich befristet eingerichteten verkehrsberuhigten Straßen sollen zum Verweilen, Flanieren und Spielen einladen. Die Sommerstraßen gibt es nach 2020, 2021 und 2022 bereits zum vierten Mal in Folge.

Die Straßenzüge werden mit Pflanzenkästen mit Blumen und Palmen, Sitzgelegenheiten und an einigen Standorten mit zusätzlichen Fahrradständern ausgestattet. Die ersten Sommerstraßen öffnen am heutigen Montag, 26. Juni.

Sommerstraßen 2023 in München: Diese neun Straßen werden zu Sommerstraßen

Isartorplatz, ab Montag, 26. Juni (verkehrsberuhigter Bereich)

Holzplatz, ab Montag, 26. Juni (verkehrsberuhigter Bereich)

Schöttlstraße, ab Dienstag, 27. Juni (verkehrsberuhigter Bereich)

Ebenböckstraße, ab Dienstag, 27. Juni (verkehrsberuhigter Bereich)

Blutenburgstraße, ab Mittwoch, 28. Juni (verkehrsberuhigter Bereich)

Schmied-Kochel-Straße, ab Freitag, 30. Juni (verkehrsberuhigter Bereich)

Innerkoflerstraße, ab Freitag, 30. Juni (Spielstraße)

Birkenfeldstraße, Montag, ab 3. Juli (verkehrsberuhigter Bereich)

Hermann-Weinhauser-Straße, ab Dienstag, 4. Juli (verkehrsberuhigter Bereich)

Mobilitätsreferent Georg Dunkel ist ein großer Fan des Projekts: „Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder neun Sommerstraßen umsetzen. Sie bieten den Münchner*innen, besonders den Familien, zusätzlichen Raum zum Spielen und für den Aufenthalt im Freien. Das macht die Stadt noch lebenswerter ‒ und den Kern der Verkehrswende, die Neuverteilung der Flächen, in München sichtbar.“

Zwischen Montag, 28. August, und Freitag, 1. September, werden die meisten Sommerstraßen wieder abgebaut. Wie die Stadt mitteilt, bleiben die verkehrsberuhigten Bereiche am Isartorplatz, am Holzplatz und in der Birkenfeldstraße länger bestehen.

