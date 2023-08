Tipp für die Sommerferien 2023: München als Tourist in der eigenen Stadt erleben

Von: Sebastian Fuchs

Ein Selfie vom Olympiaturm: Hallo-Mitarbeiter Balthasar Blättler war als Touri in München unterwegs. © Balthasar Blättler

Ferientipp für daheim: Die eigene Stadt als Tourist erkunden. Hallo-Mitarbeiter Balthasar Blättler war einen Tag lang als Touri in München unterwegs.

München ‒ In fremden Städten gehört der Besuch von Sehenswürdigkeiten dazu. In der eigenen Stadt spart man diese oft aus. Dabei hat München in dieser Hinsicht Einiges zu bieten, wie ich für Hallo einen Tag lang als Tourist in der eigenen Stadt entdecken konnte.

Los geht’s zu früher Morgenstunde mit einem kurzem Frühstück am Viktualienmarkt. Hier gibt es einen Bäcker, Cafés und Saftläden ‒ die meisten haben bereits ab 8 Uhr morgens geöffnet. Im Anschluss gehe ich zu Fuß ins wohl bekannteste Museum Deutschlands ‒ das Deutsche Museum! Nachdem ein erster Teil des Gebäudes vergangenes Jahr fertig saniert wurde, ist nun bis 2028 der zweite Abschnitt dran.

Gewusst wie! Mit vier Tricks zum gelungenen Aufenthalt im Deutschen Museum

Der Eingang ist darum nicht im gesperrten Museumshof zu finden, sondern an der Corneliusbrücke. Dafür können auch Alteingesessene jetzt 19 neue Ausstellungen entdecken. Mit vier Tricks kann man übrigens schon vorab die Weichen für einen gelungenen Aufenthalt in dem begehrten Museum stellen: nicht am Wochenende (am besten montags) und nicht bei schlechtem Wetter kommen, vorab online Tickets kaufen ‒ das Familienticket gibt es für 31 Euro ‒ und direkt zur Öffnung um 9 Uhr da sein.

Nach zwei Stunden geht’s mit der S-Bahn in Richtung Königlicher Hirschgarten. Mittagessen! Gut 15 Minuten Fußweg später sitze ich herrlich idyllisch im mit 8000 Plätzen größten Biergarten der Stadt. Im nicht-bedienten Bereich ist es nach guter Tradition erlaubt, eine eigene Brotzeit zu verzehren, solange die Getränke von der Wirtschaft stammen. Die Wiesen bieten zudem ausreichend Platz zum Toben, das Füttern der Hirsche ‒ ein Futterautomat ist vor Ort ‒ ist ein Extra-Zuckerl.

Hallo-Mitarbeiter als Tourist in München: Vom Schloss Nymphenburg in den Olympiapark

Zwecks der Verdauung gehe ich hernach knapp 20 Minuten zu Fuß in die benachbarte Parkanlage von Schloss Nymphenburg. Dort ist das 360 Jahre alte Schloss auch beim x-ten Besuch ein Hingucker. Für acht Euro kann ich zudem die Räumlichkeiten, die von Barock über Rokoko bis hin zum Klassizismus reichen, erkunden. Für Unter-18-Jährige ist der Eintritt sogar kostenlos. Auch die Parkburgen und das Mastallmuseum sind natürlich einen Besuch wert.

Das Schloss Nymphenburg ist ein echter Touri-Hotspot in München. © Felix Hörhager/dpa

Dann geht es weiter zur vorletzten Etappe des Tages: dem Olympiapark. Mit dem Linienbus 180 komme ich nach zehn Stationen direkt vor der BMW-Welt an, wo ich kostenfrei für eine halbe Stunde die deutsche Automobil-Ingenieurs-Kunst auf mich wirken lasse. Auto-Freaks ist auch das benachbarte ‒ kostenpflichtige ‒ BMW-Museum zu empfehlen. Aktuell gibt es unter anderem eine Ausstellung zu „100 Jahre BMW Motorrad“.

Danach geht’s auf den Olympiaturm. Der Aufzug transportiert Familien für 29,50 Euro in 30 Sekunden auf eine Höhe von 186 Metern! Oben angelangt, wartet bei gutem Wetter der perfekte Alpen-Blick. Angestachelt von so viel Höhenluft ist anschließend die Zeltdachtour genau das Richtige. Als Familie ‒ Kinder müssen mindestens zehn Jahre alt sein ‒ ist man danach zwar 144 Euro ärmer, doch zwei Stunden auf dem ikonischen Markenzeichen des Parks sind es wert.

Letzte Etappe: Abendessen im Biergarten am Chinesischen Turm

Zum wohlverdienten Abendessen wechsele ich den Park: Mit der U3 geht’s zur Giselastraße und ab zum Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten. Mit seinen 7000 Plätzen ist der 1974 eröffnete Biergarten zwar „nur“ der zweitgrößte Münchens, doch dafür sitzt man mit Blick zum allseits bekannten, 1789 errichteten Turm. Geöffnet ist ‒ wie es so schön heißt ‒ bei Biergartenwetter.

Das schöne Wetter und eine deftige Brotzeit im Biergarten am Chinesischen Turm genießen. © Peter Kneffel/dpa

Nicht entgehen lassen sollte man sich neben Brezn und Obazdn auch die original Haberl-Ochsensemmel ‒ bekannt aus der Ochsenbraterei von der Wiesn. Auf dem Heimweg bin ich um zwei Erkenntnisse reicher: Tourist sein macht auch daheim Spaß ‒ ist aber auch ganz schön anstrengend!

Auch bei „echten“ Touristen gefragt München ist bezüglich Gästeankünften ‒ nach Berlin ‒ Deutschlands attraktivste Stadt. 2022 gab es hier über 16 Millionen Übernachtungen. Vor Corona, also 2019, waren es aber noch zwei Millionen mehr. Der Grund, dass sich die Zahlen für München nur langsam erholen, sei der hohe Anteil internationaler Gäste. Dieser liegt in der Stadt bei fast 50 Prozent. „Treiber des Tourismus in der Zeit der Pandemie und danach sind jedoch vor allem der Inlandsmarkt und die Nachbarländer“, teilt „München Tourismus“ auf Hallo-Anfrage mit. In dem Segment sei die Zahl der Übernachtungen inzwischen sogar höher als 2019. „Für München wichtige Märkte wie China, Russland oder Japan liegen nach wie vor deutlich dahinter.“ Darum plane die Stadt für 2024 eine eigene Kampagne, um „ausgabefreudige Gäste aus Asien wieder stärker anzusprechen“. Auch die Zimmerauslastung der Hoteliers ist noch niedriger als vor Corona. „Grund dafür ist, dass auch während der Pandemie neue Hotelprojekte fertiggestellt wurden und sich das Bettenangebot um rund zehn Prozent gegenüber 2019 erhöht hat“, so das Tourismusamt.

Balthasar Blättler

