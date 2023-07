Ferienprogramm & Co.: Was für Schüler in München geboten ist

Gaudi dahoam

Auch Sommerferien in München können voll von Spieß, Spaß und Action sein: Was in der Stadt für Schüler geboten wird, wie man sich anmelden kann:

München ‒ Endlich Ferien! Doch was, wenn die Urlaubsreise noch einige Wochen auf sich warten lässt? Oder heuer gar Ferien dahoam angesagt sind? Kein Problem! Hallo München hat einige Tipps zusammengestellt, wo man in den kommenden Wochen auch in der Isarmetropole Spannendes und Neues entdecken kann.



Sommerferien in München: Kreatives Programm

• Beim Sommerfestival im Olympiapark – noch bis Sonntag, 20. August – locken nicht nur Volksfest-Buden und -Fahrgeschäfte. Auch spezielle Themen-Wochenenden und ein eigenes Kinderprogramm bereichern das Angebot. Der Eintritt ist frei, Nähere Infos unter www.olympiapark.de.

• Bei Kunst & Krempel können Kinder und Jugendliche von Sonntag, 30. Juli, bis Sonntag, 13. August, im Olympia­park, in Pasing, in Moosach und in Haidhausen fotografieren, filmen, bauen, modellieren, pflanzen, graben, in die Sterne gucken und vieles mehr. Noch gibt es für fast alle Tage freie Plätze, die Teilnahme ist kostenlos. Gruppen ab fünf Kindern müssen, damit sie sicher einen Platz bekommen, ihren Besuch vorab per E-Mail an anmeldung@kulturundspielraum.de anmelden. Infos unter www.ferien-kunstundkrempel.de.

• Lilalu heißt das Ferienprogramm der Johanniter an der Leonrodstraße 10 mit mehrtägigen Workshops in den Bereichen Zirkus, Sport und Kreativ. Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren können hier von Montag, 31. Juli, bis Samstag, 9. September, ihre Ferienzeit genießen. Die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten kostet zwischen 33 und 209 Euro. Die Anmeldung erfolgt online unter www.lilalu-ticketshop.de oder an der Kasse vor Ort.

• Beim Zamanand-Festival zwischen Odeonsplatz und Siegestor stehen der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Von Samstag, 19., bis Sonntag, 20 August, bietet das Fest auf der zu dieser Zeit autofreien Ludwig- und Leopoldstraße viele Möglichkeiten für Spiel, Spaß und Begegnungen. Die Veranstaltung unterhält mit Musik, Workshops und Mitmachaktionen. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos unter www.zamanand.de.

• „Manege frei!“ heißt es bei KinderZirkusAttraktionen in der Messestadt Riem. Von Montag, 7. August bis Freitag, 11. August bringt der Spielbus von ECHO e.V. einen Hauch von Zirkuswelt in die Messestadt Ost. Kinder ab 6 Jahren dürfen auf der Wiese am Orangen Würfel in der Ruth-Beutler-Straße ein bisschen Zirkusluft schnuppern! Von 14:30 bis 16:30 Uhr sind dann Jonglage und Tellerdrehen, Spielen und Basteln mit dem Team von Spielbus angesagt! Für das offene und kostenlose Zirkusmitmachprogramm ist keine Voranmeldung erforderlich ‒ es findet nur bei schönem Wetter statt.

+ Am Nachmittag können die Kinder mit dem Spielbus-Team Tellerdrehen, Spielen und Basteln. © KinderZirkusAttraktionen

• In der Mitmachbibliothek „Bib, Bib, Hurra!“ können Kinder ab 7 Jahren an zwei Werkstattwochen während der Sommerfreien planen, entwerfen, werkeln und die Stadtbibliothek im Motorama nach ihren Anliegen gestalten und mit Leben füllen. Von Montag, 7. August bis Freitag, 11. August und von Montag, 4. September bis Freitag, 8. September wird das Motorama von 10:00 Uhr bis 12:30 zur Werkstatt. Eine Anmeldung für alle Termine erfolgt bis 28. Juli (Woche 1) bzw. 25. August (Woche 2) unter stb.motorama@muenchen.de. Alle Informationen zur Mitmachbibliothek „Bib, Bib, Hurra!“ sind hier zu finden.





Sommerferien in München: Hier wird Wissen vermittelt

• Die Sternstunden für Kinder in der Volkssternwarte München ermöglichen den Kleinen, die Ringe des Saturns und die Milchstraße zu sehen. In der Rosenheimer Straße 145h kann in den Ferien an jedem Mittwoch um 14 Uhr und an jedem Freitag um 17 Uhr eine echte Sternschnuppe angefasst und vieles mehr über das Universum erfahren werden. Vorab ist eine Anmeldung nötig unter Telefon 40 62 39 oder per E-Mail an info@sternwarte-muenchen.de. Nähere Informationen unter www.sternwarte-muenchen.de.

• Im Sommerferien-Leseclub der Münchner Stadtbibliothek heißt es bis Samstag, 16. September: Bücher lesen, Fragen beantworten und gewinnen! In allen Münchner Standorten finden die Teilnehmer coole Geschichten und eine Fülle von Wissen. Anmeldungen zu den ergänzenden Aktionen erfolgen vorab online unter: www.muenchner-stadtbibliothek.de. Der Eintritt ist frei.

• Im Freilichtmuseum Glentleiten, An der Glentleiten 4 in Großweil, gibt es von Dienstag, 1. August, bis Donnerstag, 7. September, täglich museumspädagogische Programme zum Mitmachen für Groß und Klein. Kostenlose Führungen, die täglich stattfinden, richten sich vor allem an die großen Museumsbesucher. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet neun Euro. Kinder bis 15 Jahren haben freien Eintritt!

Sommerferien in München: Alles um den Sport

• Im Sommerferien Isar Trailcamp erleben Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren von Montag, 4., bis Freitag, 8. September, fünf Tage Radl-Spaß an der Isar. Dabei stehen viele Spiele, Hindernisparcours, Entdeckungstouren im Englischen Garten und auf dem Isartrail auf dem Programm. Preis: 365 Euro pro Kind. Die Anmeldung erfolgt online unter: kindaling.de.

• Ein Ausflug in die Allianz Arena sollte im Ferienprogramm nicht fehlen. Einlass ist ab 9 Uhr, ab 10 Uhr öffnen das FC Bayern Museum, der Laden und die gastronomischen Angebote. Eintrittspreis: Kinder zahlen fünf, Erwachsene zwölf Euro.



• Unter www.spocation.de finden sportbegeisterte Jugendliche das Richtige. Zum Beispiel das Multisport-Sommercamp an der Lerchenfeldstraße 1a. Dort sammeln Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in fünf Tagen viele neue Erfahrungen mit 15 Sportarten. Von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August, stehen Wakeboarden, Stand Up Paddle, Lacrosse und vieles mehr auf dem Programm. Die Teilnahme kostet mindestens 349 Euro. Anmeldung: www.spocation.de.

