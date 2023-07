Mit Messer niedergestochen: Versuchte Tötung in Gaststätte in der Münchner Altstadt

Aus dem Polizeibericht

+ © dpa/Patrick Seeger In München ist ein Mann in einer Gaststätte an der Altstadt niedergestochen worden. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marco Litzlbauer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Schock am Wochenende in München: In einer Gaststätte in der Altstadt ist es laut Polizei zu einem brutalen Messer-Angriff gekommen. Was bisher bekannt ist...

München - Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Fest steht: Am Samstag, 22. Juli, ist es in einer Gaststätte an der Sonnenstraße in der Münchner Altstadt zu einem brutalen Messer-Angriff gekommen.

Gaststätte an der Sonnenstraße in München: Versuchte Tötung mit einem Messer

Gegen 22.30 Uhr befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in besagter Gaststätte. Dort kam ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg auf ihn zu und stach nach Polizeiangaben „unvermittelt mit einem Messer auf ihn ein“.

Danach fügte sich der 53-Jährige selber Verletzungen mit dem Messer zu.

Versuchte Tötung an der Sonnenstraße: Angreifer und Opfer im Krankenhaus

Zeugen griffen in die Situation ein, nahmen ihm das Messer ab und alarmierten den Notruf. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Gaststätte geschickt.

+++ Feuerwehr im Einsatz: Feld in Lochhausen brennt +++



Beide Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und bereits mehrere Zeugen vernommen. Auch Einsatzkräfte des KIT waren zur Betreuung der Zeugen vor Ort.



Das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.