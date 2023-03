Sozialwahl 2023: Was die Münchner jetzt wissen müssen

Von: Sabina Kläsener

Trotz ihrer immensen Bedeutung ist die Sozialwahl vielen unbekannt. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Alle sechs Jahre findet die Sozialwahl statt, so auch dieses Jahr. Warum die Wahl trotz ihrer relativ geringen Bekanntheit dennoch sehr wichtig ist:

München ‒ Aktuell erhalten die Münchner Post von der Rentenversicherung. Anlass ist die Sozialwahl. Obwohl es sich dabei mit 52 Millionen Wahlberechtigten nach der Bundestags- und der Europawahl um die drittgrößte Wahl handelt, können sich viele darunter nicht viel vorstellen.

Sozialwahl 2023: Darum geht es bei der Abstimmung

Bestimmt werden für die jeweiligen Versicherungen – Kranken-, Renten- und Unfallversicherung – eigene Parlamente. Die Idee: Wer Beiträge einzahlt oder eingezahlt hat, soll mitbestimmen dürfen. Um einen Ausgleich zwischen den Interessen der Politik und der Versicherten zu schaffen, gibt es das Prinzip der Selbstverwaltung. Die Gewählten setzen sich für eine bürgernahe Rentenversicherung und Gesundheitsversorgung ein. Dabei haben Qualität der Versicherungsleistungen und guter Service Priorität.

Alle sechs Jahre sind also derzeit rund 52 Millionen Berechtigte zur Stimmenabgabe aufgerufen. 22 Millionen davon sind Mitglieder der Ersatzkassen, die erstmals auch online abstimmen dürfen. Laut Verantwortlichen hat es eine Online-Wahl in dieser Größenordnung in Deutschland noch nie gegeben.



Zur Wahl stehen keine Parteien, sondern Listen mit Kandidaten, die selber Versicherte sind und ehrenamtlich die Interessen der Beitragzahler vertreten. Heuer stehen 13 Listen zu Auswahl – vorgeschrieben ist eine Frauenquote von 40 Prozent. Mit 174 Milliarden Euro stellt die Vertreterversammlung der „Deutschen Rentenversicherung Bund“ den zweitgrößten öffentlichen Haushalt. Im Rahmen des Budgetrechts entscheiden sie, für welche Aufgaben die Beträge verwendet werden.



Die Wahlunterlagen kommen automatisch per Post, da es sich um eine Briefwahl handelt. Bis 31. Mai muss der Umschlag abgeschickt werden. 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 30,16 Prozent. Sechs Jahre zuvor bei 29,44 Prozent.

Aufgaben der Versicherungs-Parlamente Die gewählten Vertreter gestalten das Leistungsangebot der Rentenversicherung, besonders im Bereich Rehabilitation. Während der Pandemie hat die Selbstverwaltung beispielsweise eine Post-Covid-Reha eingeführt. Wenn ein Widerspruch gegen einen Entscheid der Rentenversicherung eingelegt wird, wird dieser von den Gewählten nochmals überprüft. An welchen Standorten Reha-Kliniken errichtet und unterhalten werden, entscheidet auch die Selbstverwaltung. Ein aktueller Erfolg: Die Vertreter haben sich dafür stark gemacht, dass die digitale Rentenübersicht eingeführt wird. Sie wird ab Mitte dieses Jahres die Menschen über ihre Ansprüche in der Alterssicherung informieren.

