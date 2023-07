Specht bliebt in Wand stecken ‒ Münchner Feuerwehr rückt zur Rettung aus

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Feuerwehr München rückte zur Rettung eines Spechtes aus. © Berufsfeuerwehr München

Ein Specht in München blieb beim Bau seiner Behausung im Plastik einer Wand stecken. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus, um den Vogel zu retten.

München / Harlaching ‒ Die Münchner Feuerwehr rückte zur Rettung eines Spechtes aus. Der Vogel geriet beim Bau seiner Behausung in Not.

Feuerwehr München rückt zur Specht-Rettung aus - Vogel verfängt sich im Plastik einer Wand

Ein Passant bemerkte den Specht am Montagmorgen an einer Hausfassade an der Defreggerstraße in knapp fünf Meter Höhe. Scheinbar hatte sich das Tier mit seinen Füße im Plastik der mit Wärmeverbundstoffen isolierte Wand verfangen.

Der Mann alarmierte daraufhin den Notruf 112.

Die Feuerwehr setzte zwei Steckleiterteile ein, um zu dem gefangenen Specht zu gelangen und ihn zu befreien.

Nach kurzer Zeit und optischer Begutachtung konnte der Vogel seinen Flug in die Freiheit antreten.

Nach seiner Rettung flog der Vogel wieder in die Freiheit. © Berufsfeuerwehr München

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.