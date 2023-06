Inklusiver Fackellauf im Olympiapark in München: Ein Teil der Special Olympics sein

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Im Olympiapark in München findet im Vorfeld zu den Special Olympics ein inklusiver Fackellauf statt. © Felix Hörhager/dpa

Im Vorfeld der Special Olympics findet am 13. Juni ein deutschlandweiter Inklusionstag statt. München ist mit einem inklusiven Fackellauf im Olympiapark dabei.

München / Berlin ‒ Die Special Olympics World Games, die olympischen Spiele für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung, finden vom 17. bis 25. Juni in Berlin statt. Im Vorfeld empfangen mehr als 200 Host Towns in ganz Deutschland 189 internationale Delegationen und bereiten diese auf die Spiele in Berlin vor.

Im Vorfeld der Special Olympics: Inklusiver Fackellauf im Olympiapark in München

Die Landeshauptstadt München ist Teil des Programms und empfängt vor den Spielen die Delegation aus Kanada. Im Rahmen des deutschlandweiten Inklusionstages im Vorfeld der Special Olympics, findet im Olympiapark in München ein inklusiver Fackellauf statt.

Dabei wird eine Fackel von verschiedenen Akteuren rund um den Olympiasee getragen und somit auf die Vision einer inklusiven Gesellschaft aufmerksam gemacht. Münchnerinnen und Münchner können dabei aktiv mitlaufen oder die als Zuschauer anfeuern.

Florian Kraus, Sportreferent der Landeshauptstadt München, freut sich auf das Event: „Die Teilnahme am Inklusiven Fackellauf ist eine tolle Gelegenheit, die Unterstützung für alle Athletinnen und Athleten und die wichtige Rolle des Sports beim Thema Inklusion zu zeigen. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzten!“.

Die wichtigsten Details zum Inklusiven Fackellauf im Olympiapark Start- und Zielpunkt ist der Hans-Jochen-Vogel-Platz. Um 8.45 Uhr begrüßen Jürgen Sonneck, Referat für Bildung und Sport, Oswald Utz, Behindertenbeauftragter der Landeshauptstadt München, und das Team Kanada die anwesenden Teilnehmer*innen sowie Besucher*innen. Um 9 Uhr wird die Fackel entzündet und an den Startläufer Georg Emmerdinger, 32-facher Goldmedaillengewinner und Special-Olympics-Athlet, übergeben. In ruhigem Tempo geht es die zirka 1,8 Kilometer rund um den Olympiasee. Die Strecke ist barrierefrei. Zielpunkt ist wieder der Hans-Jochen-Vogel-Platz, an dem die Teilnehmenden mit Siegerfoto, Teilnahmebestätigung und einer Fackel zum Umhängen belohnt werden. Alle Münchnerinnen und Münchner können sich zum Inklusiven Fackellauf anmelden. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen wird jedoch darum gebeten, bei größeren Gruppen (10+ Personen) Rücksprache an hosttowntage@fa-ro.de zu halten.

Neben Georg Emmerdinger für den FC Bayern München werden auch der ehemalige Profi-Fußballspieler Diego Contento sowie ein Team der „Beni-Challenge“ des Disney-Channels vor Ort sein, berichtet die Stadt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.