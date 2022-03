Spenden-Aktion in München für die Ukraine ‒ Diese Museen gewähren am Sonntag freien Eintritt

Von: Jonas Hönle

Spenden-Aktion für die Ukraine in München und freier Eintritt in Museen am Sonntag. © Felix Hörhager/dpa

In München öffnen Museen am Sonntag bei freiem Eintritt für Besucher und sammeln Spenden für die Menschen in der Ukraine. Wann und wo die Aktion stattfindet...

In München findet am Sonntag einen Spenden-Aktion zugunsten der Menschen in der Ukraine statt. Das Lenbachhaus München, das Münchner Stadtmuseum und das Museum Villa Stuck gewähren Besuchern freien Eintritt in ihre Ausstellungen, dafür sollen diese großzügig spenden.

Hilfe für die Ukraine aus München: Einrichtungen sammeln Geld- & Sachspenden und suchen Unterkünfte für Geflüchtete. Wo Münchner spenden können im Überblick...

Spenden-Aktion für Ukraine am Sonntag - Freier Eintritt in Museen in München

Die drei Museen in München sammeln am Sonntag Spenden für die Ukraine. Für den Besuch gelten jeweils die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.

Das Lenbachhaus stehe für Demokratie, Gleichheit aller Menschen, Offenheit und Weltfrieden und behandle mit seinem Programm aktuelle politische, gesellschaftliche und soziale Fragen. Daher sei es ein großes Anliegen, die Menschen in der Ukraine und Geflüchtete mit der Spenden-Aktion am Sonntag (10 bis 18 Uhr) zu unterstützen.

Das Museum Villa Stuck ist am Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr spielt im Garten die Hochzeitskapelle und sammelt Spenden. Ab 19 Uhr aktivieren Musiker des NKM (Neues Kollektiv München) zum letzten Mal die Musikskulpturen von Nevin Aladağ. Das NKM werde alle Honorare vollständig spenden. Im Garten wird zudem das neue Café Antoni bewirten, auch hier sollen alle Erlöse werden komplett gespendet werden. Freitickets sind an der Museumskasse erhältlich.

Das Münchner Stadtmuseum ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet und bittet Besucher um großzügige Spenden. Es präsentiert die Sonderausstellungen „Nachts. Clubkultur in München“ und „Vertrauliche Distanz. Fotografien von Barbara Niggl Radloff“. Daneben sind die Dauerausstellungen „Typisch München!“, „Nationalsozialismus in München“ sowie „Puppentheater/Schaustellerei“ zu besichtigen. Über den Tag verteilt bieten Kuratoren zwischen 11 und 16 Uhr Führungen durch die Ausstellungen an.

Das Theater der Schatten aus Bamberg, das im Rahmen des „Kuckuck- Theaterfestivals für Anfänge(r)“ bereits in München ist, spielt um 15 Uhr eine Benefizvorstellung des Stückes „Tillie und Frederik“ nach Leo Lionni für Kinder ab 3,5 Jahren im Saal des Münchner Stadtmuseums.

