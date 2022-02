Hilfe und Solidarität für die Ukraine ‒ München richtet Spendenkonto ein und prüft Aufnahme von Geflüchteten

Von: Jonas Hönle

München richtet ein Spendenkonto für die Ukraine und Kiew ein. Auch die Aufnahme von geflüchteten wird geprüft. (Symbolbild) © kf

München hat ein Spendenkonto für die Menschen, die in der Ukraine und Kiew von Krieg betroffen sind, eingerichtet und prüft die Aufnahme von Geflüchteten.

München setzt ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und der Partnerstadt Kiew. Das Rathaus und der Olympiaturm werden am Freitag und am Wochenenden ab 18 Uhr in den Farben der Ukraine angestrahlt. Zudem hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet.

Nach Angriffskrieg auf Ukraine und Kiew - München richtet Spendenkonto ein und prüft Aufnahme von Geflüchteten

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Verwaltung beauftragt zu prüfen, wie viele Geflüchtete aktuell untergebracht werden können. Zudem soll alles vorbereitet werden, damit gegebenenfalls schnell und koordiniert gehandelt werden kann. Reiter drohte zudem dem Dirigenten der Münchner Philharmoniker mit Entlassung.

Damit die Münchner sich solidarisch zeigen können, hat die Stadt München ein Spendenkonto eingerichtet. Das Geld unterstützt die Menschen, die in der Ukraine und insbesondere Kiew von Krieg und Flucht betroffen sind.

Das Spendenkonto bei der Stadtsparkasse München hat die Kontonummer 203 000 (IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00), der Verwendungszweck lautet „Solidarität Ukraine“.

In München sind aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine schon mehrere Demos angemeldet.

