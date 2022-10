Straßensperrung nahe Mittlerer Ring in München: Lkw-Ladung gerät beim Abbiegen in Schieflage

Von: Benedikt Strobach

Weil die Ladung eines Lkw beim Abbiegen in Schieflage geraten war, mussten Polizei und Feuerwehr die Kreuzung Tübinger Straße mit der Auffahrt zum Mittleren Ring in München für längere Zeit sperren. © Berufsfeuerwehr München

Die Kreuzung Tübinger Straße mit der Auffahrt zum Mittleren Ring in München musste am Freitag gesperrt werden. Die Ladung eines Lkw drohte umzukippen.

Eine in Schieflage geratene Lkw-Ladung hat am Freitagvormittag für eine längere Sperrung des Kreuzungsbereichs der Tübinger Straße mit der Auffahrt zum Mittleren Ring in München gesorgt. Mit vereinten Kräften gelang es Feuerwehr, Polizei, Fuhrunternehmen des Lkw sowie dem Auftraggeber der Lieferung, den Auflieger des Sattelschleppers zu sichern.

München: Lkw-Ladung in Schieflage sorgt für längere Straßensperrung an Auffahrt zum Mittleren Ring

Mit den Worten „Lkw droht umzufallen“ wurden Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr über den Vorfall informiert. Der Fahrer hatte beim Abbiegen von der Tübinger Straße auf den Mittleren Ring gemerkt, dass sich der Auflieger seines Lkw zur Seite neigte. Er stoppte daraufhin sofort seine Fahrt. Streifen der Polizei sperrten den Bereich unmittelbar um den Lkw. Es handelt sich in dem Kreuzungsbereich um eine achtspurige Straße, die von sechs weiteren Fahrbahnen gekreuzt wird.

Der Einsatzleiter forderte einen Rüstwagen und den Feuerwehrkran nach. Auch der Lkw-Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt schon telefoniert und ebenfalls einen Kran seines Auftraggebers organisiert. In Absprache zwischen Fuhrunternehmen, Auftraggeber, Polizei und Feuerwehr entschieden alle Beteiligten, dass sich zunächst die beiden beteiligten Firmen um die Sicherungs- und Bergungsmaßnahmen kümmern würden. Die Feuerwehr sollten weitere Gerätschaften für den Fall der Fälle in Bereitschaft behalten.

Bald darauf war der Lkw wieder fahrbereit. Anschließend fuhr dieser unter Sicherung der Feuerwehr und Polizei zurück zum Verladeort, um seine Lieferung ordentlich zu verladen.

Der Kreuzungsbereich war für über eine Stunde für den Straßenverkehr eingeschränkt befahrbar. Die Polizei ermittelt, wie und warum es zu der Situation kommen konnte. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden.

