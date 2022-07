Spielhaus an der Sophienstraße feiert Jubiläum: 75 Jahre offene Türen für Kinder und Jugendliche

Von: Kassandra Fischer

Hula-Hoop-Reifen oder Frisbee – bei Katharina Schröder vom Spielhaus können Kinder allerlei Spaßiges ausleihen. © Kassandra Fischer

Das Spielhaus Sophienstraße feiert im Alten Botanischen Garten ein Spielfest zum 75-jährigen Jubiläum. Das ist für die Kinder und Jugendlichen geboten...

Maxvorstadt - Feierlaune beim Spielhaus Sophienstraße: Das kleine Holzhaus mit den roten Fensterläden, das sich auf dem Spielplatz des Alten Botanischen Gartens befindet, wird heuer ein Dreivierteljahrhundert alt. Es war eine der ersten Einrichtungen der offenen Arbeit mit Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg und ist zugleich die älteste Einrichtung des Kreisjugendrings München-Stadt (s. Kasten).

75 Jahre Spielhaus Sophienstraße: Einrichtung im Alten Botanischen Garten feiert Jubiläum

Im Laufe der Zeit habe sich das Spielhaus immer wieder den Gegebenheiten angepasst, sagt Einrichtungsleitung Katharina Schröder. „Der Sozial-Raum hat sich verändert, viele Familien sind weggezogen.“ Stammkinder seien heute eher selten, die Grünfläche sei vielmehr ein Ausflugsspielplatz. „Für viele ist das ein Treffpunkt mitten in der Stadt.“

Wie viel rund um das kleine Holzhäuschen los ist, sei wetterabhängig. Ein offener Treff für Kinder von sechs bis zwölf Jahren findet aktuell immer dienstags, von 15 bis 18, und freitags, von 13 bis 18 Uhr statt. „Außerdem sind wir der grüne Pausenhof des Luisengymasiums“, sagt Schröder und meint damit eine Kooperation zur Mittagsbetreuung, die dreimal die Woche stattfindet. In der Zeit können die Schüler frei entscheiden, was sie machen wollen. Beispielsweise Brettspiele, Bälle, Stelzen oder Hula-Hoop-Reifen ausleihen, sich im Tobe- oder Entspannungsraum aufhalten oder einfach nur „chillen“.

Das Häuschen steht auf dem Spielplatz im Alten Botanischen Garten. © Kassandra Fischer

Spielhaus an der Sophienstraße: Das ist beim Fest zum 75-jährigen Jubiläum geplant

Montag bis Donnerstag ist das Spielhaus nachmittags mit einem mobilen Angebot im Arnulfpark. Perspektivisch soll dort – wenn alles klappt – noch in diesem Jahr ein Bauwagen aufgestellt werden. Ansonsten passiere viel im Hintergrund, wie die Vorbereitung von Ferien- und Schulklassenprojekten oder Festen. Viel Energie wurde jüngst in das anstehende Jubiläum gesteckt, für das ebenfalls zahlreiche Angebote geplant sind.

Ob Baumklettern, Seifenblasenwerkstatt oder Fotobox – zum Jubiläum des Spielhauses an der Sophienstraße 15 ist am Mittwoch, 13. Juli, allerhand geboten. Offiziell eröffnet wird das Spielfest um 15.30 Uhr. Das benachbarte „The Charles Hotel“ verwöhnt die Gäste ab 16 Uhr kulinarisch, Tanz- und Musikeinlagen aus der Grundschule an der Blutenburgstraße und dem Luisengymnasium begleiten durch den Nachmittag. Ab 17 Uhr legen die DJanes Marlene und Amayne verschiedene Songs auf. Ausklang ist gegen 19 Uhr.

Tolerantes Miteinander 1947 stiftete Dr. Fritz Kranz, Begründer des Prinzregenten-Eissport-Stadions, das Häuschen den Münchner Kindern und Jugendlichen. Vier Jahre zuvor beging seine Tochter Heloise Suizid. Es ist anzunehmen, dass das unmenschliche NS-Regime sie zu dazu trieb, denn Kranz verband die Schenkung mit der Auflage, Jugendliche künftig so zu erziehen, dass ein Holocaust sich nie mehr wiederholen kann. Dieser Aufgabe fühlt sich das Spielhaus noch heute sehr verpflichtet und versucht, Kindern ein tolerantes Miteinander zu vermitteln.

