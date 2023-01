Bladenight, NFL & SUP-Meisterschaften: Welche Sport-Höhepunkte 2023 in München anstehen

Sport-Jahr 2023

Die Münchner können sich dieses Jahr auf 18 Bladenights, die Bayerischen SUP-Meisterschaft und vielleicht ein weiteres Football-Spiel der NFL freuen.

Die BMW Open, die SUP-Meisterschaften und vielleicht sogar wieder ein NFL-Spiel in der Allianz Arena. Das kommt 2023 auf die Münchner Sportwelt zu:

München - Der SV Skate Munich hat vergangenes Jahr die Bladenight wiederbelebt und will sie auch 2023 fortsetzen. „Unser erstes Jahr lief hervorragend. Die Veranstaltung fand sehr großes Interesse bei allen Bevölkerungsschichten und bei allen Altersklassen“, sagt der Vorsitzende Christian Reith. Es seien jeweils zwischen 3000 und 5000 Teilnehmer gewesen. Heuer sind von Mai bis September 18 Bladenights geplant. Im Westen wird es eine neue Strecke über Nymphenburg geben. Allerdings habe Reith noch eine Finanzierungslücke und suche Sponsoren. Doch die Bladenight ist nicht der einzige sportliche Höhepunkt 2023:

4. Februar, Faschingslauf über zehn und 20 Kilometer im Olympiapark.

15. bis 23. April, BMW Open: Weltklasse-Tennisspieler treten beim Sandplatz-Turnier des MTTC Iphitos an.

1. Mai, Tag des Wassersports: Drachenboote, Stand-Up-Paddling (SUP) oder Kanupolo können die Münchner auf der Regatta-Anlage in Oberschleißheim kennenlernen.

18. bis 21. Mai, Pferd International: Auf der Olympia-Reitanlage in Riem können die Besucher bei Wettkämpfen in den Disziplinen Dressur, Springen oder Voltigieren zuschauen. Zudem wartet ein großes Messeangebot.

24. bis 25. Juni, Bayerische Meisterschaften im SUP: Erstmals finden auf der Regatta-Anlage Wettbewerbe in allen Disziplinen (Longdistance, Technical und Sprint) statt. Der Kanu-Regattaverein München rechnet sich je nach Altersklasse gute Chancen aus.

9. Juli, Münchner Sportfestival: Mehr als 70 Sportangebote zum Zuschauen und selbst Ausprobieren am Königsplatz.

24. September, Outdoorsportfestival: Vereine, Verbände und Institutionen präsentieren ein sportliches Mitmach-Programm, das von Drachenbooten auf dem Olympiasee bis zum Paragliding auf dem Olympiaberg reicht.

12. November, NFL-Spiel in München? Es soll eine Anfrage der NFL geben, auch 2023 ein Football-Spiel in der Allianz Arena austragen zu dürfen. Der Grund ist, dass das Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Mit dem bereits feststehenden Spiel in Frankfurt fänden dann heuer zwei NFL-Partien in Deutschland statt.

