Sport im Sommer: Was hat München an Outdoor-Aktivitäten zu bieten?

Von: Kristina Beck

Bald ist Joggen in München wieder möglich - neben vielen anderen Freizeit-Aktivitäten im Sommer. © Finn Winkler/dpa

Freibad, Bladenight oder Lederhosentraining: Die Outdoor-Sport-Saison startet allmählich, und München hat da einiges in petto. Eine Auswahl für den Sommer

München ‒ Aktuell kaum vorstellbar, aber auch die warmen Temperaturen dürften bald in unseren Gefilden ankommen. Sportfans treibt es aus den eigenen vier Wänden auf die Wiesen, in die Parks, an die Isar und an die Seen. Doch was lässt sich an Sportaktivitäten in München in den Sommermonaten unternehmen? Wir haben uns umgeschaut.

Sport im Freien: Welche Freizeit-Aktivitäten bringt der München-Sommer 2023?

Eine Reihe Wettkämpfen wird in den nächsten Wochen und Monaten Renn-, Lauf- und auch mal Schwimm-Begeisterte ins Freie ziehen. Eine Auswahl der Lauf- und Schwimm-Wettkämpfe:

22. April: Halbmarathon München im Olympiapark (Anmeldefrist bereits abgelaufen)

30. April: Giro di Monaco (Benefizlauf) auf dem Altstadtring

6. Mai: Münchner Kindl-Lauf im Englischen Garten

25. Mai: Teamstaffel im Westpark

17. Juni 2023: Langstreckenschwimmen München auf der Regattastrecke Oberschleißheim

2. Juli: Run MUC München (Sport Scheck Run)

11. Juli: R2Run Firmenlauf München

23. Juli: Blutenburglauf

29. Juli und 5. August: 29. Starnberger See Schwimmen

26. und 27. August: 3MUC Triathlon auf der Regattastrecke Oberschleißheim

23. September: Oktoberfestlauf mit Swimrun

7. und 8. Oktober: München Marathon

Radsternfahrt

Am Sonntag, 23. April, findet die ADFC-Sternfahrt-Aktion statt, die sich aus mehreren sogenannten Sternfahrten zusammensetzt. Zahlreiche Radler fahren mit dem Fahrrad zum Königsplatz.

Bladenight 2023

Auch die Blade Night bringt dieses Jahr Fans der rollenden Schuhe auf die Straße. Der Start ist am Montag, 8. Mai, um 21 Uhr. Insgesamt sind 19 Veranstaltungen bis September beplant.

Schwimmen: Freibäder in München

Die Freibad-Saison in München beginnt am 2. Mai mit der Eröffnung des Schyrenbads. Die weiteren Schwimmbäder, inklusive des Dantebads, öffnen bis Mitte Mai. Es gibt eine erfreuliche Neuerung: Für Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Zudem haben Bäder in den Monaten Juni und Juli bis 21 Uhr geöffnet.

Fitness-Parcours und Trimm-Dich-Pfade: Kostenloses Outdoor-Training in München

München bietet zahlreiche Möglichkeiten, kostenlos und draußen zu trainieren, zum Beispiel auf dem Fitness Parcours in den Isarauen, im Ostpark oder auf der Sportanlage im Riemer Park. Eine Auflistung findet sich auf der Homepage der Stadt München.

Das kostenlose Outdoor-Trainingsprogramm „Fit im Park“ startet wieder zum 1. Mai 2023. Das Angebot wird in den verschiedenen Parks von München durchgeführt.

Lederhosentraining

Auch das traditionelle und über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Lederhosentraining soll eingerostete Knochen und versteifte Muskeln lockern.

Die wöchentliche Sportveranstaltung findet ab 2023 nicht mehr im Englischen Garten, sondern auf dem Olympiaberg statt (Wiese neben der Olympiaalm: immer montags um 20 Uhr.

Daneben gibt es diverse Möglichkeiten, sich im Freien auszupowern: Basketball, Beachball, Skaten oder Fahrradfahren, um nur einige Beispiele zu nennen. Oder man entspannt sich an der Isar oder im Englischen Garten und schaut den Sporttätigen und Schwitzenden ohne Neid zu.

