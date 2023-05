Sportspaß auf Augenhöhe: Spielefest für Kinder auf inklusivem Freizeitgelände in Bogenhausen

Berührungsängste abbauen

+ © Stiftung Pfennigparade Den Rolli-Parcours auf der Insel gilt es gemeinsam im Team zu bewältigen. © Stiftung Pfennigparade

Spielspaß und Bewegung für alle Kinder beim Fest des inklusiven Freizeitgelände der Pfennigparade in Bogenhausen. Was am Samstag, den 20. Mai geboten ist:

Bogenhausen ‒ Die Insel gibt es schon seit zwei Jahren. Nun soll sie bekannter werden. Das inklusive Freizeitgelände der Pfennigparade befindet sich in den Oberföhringer Isarauen und wird von verschiedenen Einrichtungen genutzt. Für alle geöffnet ist es sonst nicht. Beim Spielefest am Samstag, 20. Mai, aber darf jeder kommen ‒ vor allem Kinder sind eingeladen.

Inklusionsfest in München: Alle Kinder können mitmachen

„Die Insel soll ein Ort der Begegnung werden“, erklärt Geschäftsführerin Jasmin Simoneit-Eck. Das Angebot auf dem Areal ist groß ‒ mit Tartanbahn, Fußball- und Kombinationssportfeld sowie Natur- und Spielelementen, Simoneit-Eck sagt: „Bei unserem Fest können Kinder Menschenkicker, eine Variante des Tischkickers, spielen oder lernen, was zum Beispiel ,Guten Morgen‘ auf Gebärdensprache heißt.“

Auf dem Programm stehen außerdem ein Rollstuhl- und Blindenparcours, Rolli-Basketball und Blindenfußball. Mitmachen können alle Kinder. „Mit und ohne Behinderung“, meint Simoneit-Eck. „Vor Ort können sie gemeinsam auf Augenhöhe spielen, Sport treiben, und so Berührungsängste abbauen.“

Teil zwei des Inklusionsfestes in Bogenhausen für Mitte Juni angedacht

Geöffnet ist das Gelände an der Mittlere-Isar-Straße 11 von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auch für größere Kinder und Erwachsene geeignet ist das Inklusionssportfest am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 22 Uhr. Als Höhepunkte gibt es eine Kletterwand und einen Boulderblock. Außerdem steht ein Benefizkonzert auf dem Programm.

